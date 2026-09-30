Trump refuzon rregullimin federal të inteligjencës artificiale: mbështet vetë-rregullimin e industrisë
Presidenti amerikan Donald Trump hodhi poshtë idenë e rregullave të reja federale për inteligjencën artificiale pas takimit të së martës në Shtëpinë e Bardhë me drejtuesit kryesorë të industrisë, duke i dhënë mbështetje të hapur vetë-rregullimit të kompanive. Gjatë një daljeje para gazetarëve në Sallën Lindore, ai deklaroi se ekziston besimi se duhet “vetë-rregullim i jashtëzakonshëm” dhe se ligjet ekzistuese — me Departamentin e Drejtësisë dhe FBI-në — mjaftojnë për të mbrojtur amerikanët nga rreziqet e mundshme të teknologjisë, sipas raportimit të Bloomberg.
Takimi, ku morën pjesë rreth dy duzina drejtuesish të Silicon Valley-t — mes tyre drejtori ekzekutiv i Anthropic, Dario Amodei, ai i Nvidia-s, Jensen Huang, si dhe drejtues të Meta-s, Microsoft-it, Google-it, OpenAI dhe xAI — përfundoi me një dokument njëfaqësh të titulluar “Marrëveshja e Shtëpisë së Bardhë për Super-Inteligjencën: Angazhim i Përbashkët mbi Përgjegjësitë Kufitare”, të nënshkruar nga presidenti dhe gjashtë nga shefat ekzekutivë. Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, e përshkroi dokumentin si një seri “angazhimesh” vullnetare për kontrolle të forta të brendshme dhe shtresa rishikimesh të brendshme e të jashtme, përfshirë partneritet me auditorë të jashtëm për vlerësimet e sigurisë së modeleve.
Deklaratat e Trump-it shuan pritshmëritë se administrata mund të lëvizë nga kundërshtimi i saj i ngurtë ndaj masave të reja qeveritare të sigurisë. Në një dalje të papritur para gazetarëve në hyrje të krahut perëndimor pas takimit, ai lajmëroi edhe idenë e një “komisioni” prej rreth 10 personash që do të ndihmonte “të mbikëqyrte gjithë ndërmarrjen”, pa dhënë detaje të tjera.
Drejtuesit e industrisë e mbështetën kryesisht dëshirën e presidentit për qasje jo-ndërhyrëse dhe për t’i lënë kompanitë e inteligjencës artificiale të vetërregullojnë veten. Huang, kompania e të cilit prodhon çipat që kanë nxitur bumin e AI, tha se nuk shihte “asnjë konflikt mes inovacionit, teknologjisë dhe sigurisë”, duke shtuar se, një ditë pasi Nvidia zbuloi mjete të reja softuerike sigurie të dizajnuara për të mbajtur agjentët e AI larg veprimeve të paautorizuara, kompanitë po krijojnë “teknologji të reja për të avancuar sigurinë e AI”.
Debati për sigurinë e inteligjencës artificiale po i shkakton Trump-it një dilemё politike: ai është një nga mbrojtësit më të zëshëm të zhvillimit të papenguar të teknologjisë si çelës për të mundur Kinën dhe për të mbajtur ekonominë amerikane, por sondazhet tregojnë se amerikanët po bëhen gjithnjë e më të shqetësuar për rreziqet — nga humbja e vendeve të punës dhe kostot e energjisë elektrike, deri te sulmet kibernetike — me zgjedhjet afatmesme të nëntorit në prag. Johnson pranoi se Kongresi “potencialisht” do të duhet të vendosë masa mbrojtëse, por paralajmëroi se do të duhej “disa kohë” për të hartuar legjislacion me mbështetje të gjerë.
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