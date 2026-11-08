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Sporti

“Fronti” anti-Infatino gëzon, Wenger do të futet në garën për president i FIFA-s

· 1 min lexim

Shanset që Arsene Wenger ta sfidojë presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino për kreun e FIFA-s sa vijnë dhe rriten.

“The Telegraph” bën me dije se francezi, si dhe një kandidat misterioz, shihen si dy personat që mund të ushtrojnë presionin më të madh ndaj Infantinos në këtë garë.

Java e ardhshme do të jetë vendimtare, me 18 nëntorin si afati i fundit për paraqitjen e kandidatëve. A.V.

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