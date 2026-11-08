Java e Superiores mbyllet me dy ndeshje: Dinamo në Korçë dhe Egnatia-Vora në Rrogozhinë
Java e 11-të e Abissnet Superiores mbyllet të dielën me dy ndeshje, raporton Newsport.
Dinamo e hap në Korçë, ku luan ndaj Skënderbeut në orën 16:00. Dinamo kërkon t’i japë fund lëkundjeve pas dy barazimeve radhazi, ndërsa Skënderbeu kërkon pikë për t’u larguar nga zona e kuqe dhe për të marrë frymë.
Në orën 18:30, Egnatia pret Vorën në Rrogozhinë, pas humbjes në kryeqytet ndaj Teutës. Rrogozhinasit e shohin këtë ndeshje si mundësi për të krijuar shkëputje në krye, ndërsa Vora ka gjithashtu nevojë për pikë, pasi distanca me skuadrat sipër dhe poshtë saj është minimale dhe vorakët nuk bëjnë kompromis për rezultatin.
Tema: Abissnet Superiore Dinamo Egnatia
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.