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Formacionet zyrtare Skënderbeu-Dinamo: Ahmataj dhe Daja thonë fjalën e fundit

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Skënderbeu dhe Dinamo kanë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen e javës së 11-të në Korçë, që luhet në orën 16:00, raporton Newsport. Trajnerët Julian Ahmataj dhe Ilir Daja kanë thënë fjalën e fundit për titullarët.

Objektivat e skuadrave janë të ndryshme: korçarët kërkojnë pikë për t’u larguar nga vendet e fundit, ndërsa skuadra e kryeqytetit synon të barazojë Teutën në vendin e dytë në pikë.

Skënderbeu: Dobjani; Lagonidis, Totre, Nasr, Bismark, Janaqi, Drame, Shkëmbi, Zenullari, Shaqe, Amadou. Trajner: Julian Ahmataj.

Dinamo: Teqja; Dita, Hoxhallari, Ismaili, Lorran, Alhassan, Qefalija, Meta, Farruku, Malomo, Vila. Trajner: Ilir Daja.

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