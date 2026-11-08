Formacionet zyrtare Skënderbeu-Dinamo: Ahmataj dhe Daja thonë fjalën e fundit
Skënderbeu dhe Dinamo kanë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen e javës së 11-të në Korçë, që luhet në orën 16:00, raporton Newsport. Trajnerët Julian Ahmataj dhe Ilir Daja kanë thënë fjalën e fundit për titullarët.
Objektivat e skuadrave janë të ndryshme: korçarët kërkojnë pikë për t’u larguar nga vendet e fundit, ndërsa skuadra e kryeqytetit synon të barazojë Teutën në vendin e dytë në pikë.
Skënderbeu: Dobjani; Lagonidis, Totre, Nasr, Bismark, Janaqi, Drame, Shkëmbi, Zenullari, Shaqe, Amadou. Trajner: Julian Ahmataj.
Dinamo: Teqja; Dita, Hoxhallari, Ismaili, Lorran, Alhassan, Qefalija, Meta, Farruku, Malomo, Vila. Trajner: Ilir Daja.
Tema: Dinamo formacionet Skënderbeu
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