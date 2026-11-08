AEK kthehet te fitorja me përmbysje: mposht Levadiakosin 2-1 me dy gola në katër minuta
Të besuarit e Marko Nikoliçit përmbysën disavantazhin e pjesës së parë në Allwyn Arena falë penalltisë së Joviçit dhe golit të Vargës, në javën e 10-të të Super Ligës greke.
AEK u kthye te fitorja me përmbysje 2-1 ndaj Levadiakosit në Allwyn Arena, në Nea Filadelfia, në javën e 10-të të Super Ligës greke, siç raporton PaixeBala. Të besuarit e Marko Nikoliçit e përmbysën ndeshjen në pjesën e dytë dhe i dhanë fund serisë së rezultateve negative radhazi në kampionat, në Kupë dhe në Champions League.
Levadiakosi kaloi përpara në minutën e 26-të me Kobnanin, pas një kundërsulmi dhe pasimit të Popeskut. Më herët, në minutën e 4-të, goditja direkte nga këndi e Panteas u ndal në shtyllë, ndërsa goli i Vargës në minutën e 11-të u anulua për pozicion jashtë loje.
Në minutën e 47-të AEK kërkoi penallti për prekje me dorë. Gjyqtari Moshu, pas rishikimit VAR, e dha penalltinë në minutën e 50-të, dhe Joviçi shënoi në minutën e 51-të në këndin e majtë të portierit Eliasi. Ishte goli i pestë i Joviçit në kampionat, me të cilin ai barazoi kryesuesit e golashënuesve, Vargën dhe Tetein.
Katër minuta më pas, në minutën e 55-të, Varga shënoi golin e përmbysjes pas krosimit të Gaçinoviçit, duke e kthyer plotësisht ndeshjen në favor të AEK-ut.
AEK e mbylli ndeshjen me 10 lojtarë, pasi Marin u ndëshkua me karton të kuq të drejtpërdrejtë në minutën e 79-të për ndërhyrje të ashpër ndaj Kostit. Një penallti e dhënë më pas për AEK-un u anulua pas rishikimit në fushë, ndërsa në minutën e 90+5 Popesku humbi mundësinë e madhe të barazimit për Levadiakosin, me goditjen që kaloi pak jashtë.
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