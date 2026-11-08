Dronët ukrainas godasin urën mbi lumin Mius dhe një nënstacion në rajonin e Rostovit, mbyllet rruga strategjike drejt Krimesë
Sulmet ukrainase me dronë në mëngjesin e së dielës, 8 nëntor, dëmtuan një urë dhe objekte energjetike në rajonin e Rostovit në Rusi, duke shkaktuar mbyllje rrugësh dhe ndërprerje të energjisë elektrike, siç njofton The Kyiv Independent, duke cituar guvernatorin rajonal Yuri Slyusar.
Mbetjet e dronëve dëmtuan urën mbi lumin Mius në autostradën R-280, një rrugë strategjike që lidh rajonin e Rostovit me rajonet e okupuara nga Rusia në Ukrainë, përfshirë Krimenë. Trafiku në rrugën që çon drejt urës u mbyll plotësisht, tha Slyusar.
Guvernatori njoftoi më vonë se një sulm ukrainas me dronë dëmtoi gjithashtu një transformator në nënstacionin e energjisë Sulin në rrethin Millerovsky, duke lënë pa energji elektrike disa fshatra. Punonjësit e energjisë do të nisin riparimet pasi ekipet e emergjencës të pastrojnë vendin e ngjarjes, ndërsa nuk u raportuan viktima.
Ura ndodhet në kilometrin e 97-të të autostradës R-280 në rrethin Neklinovsky dhe lidh rajonin me Mariupolin, Melitopolin dhe Krimenë e okupuar. Kanali ukrainas i monitorimit Exilenova-Plus publikoi pamje që pretendohet se tregojnë sulmin dhe raportoi se objektivi u godit nga një dron FP-2. The Kyiv Independent tha se nuk mund t’i verifikonte këto pretendime në kohën e publikimit.
Sulmi vjen pas sulmit masiv të Rusisë ndaj urave dhe infrastrukturës në Kiev natën e 6-7 nëntorit, i cili dëmtoi Urën Veriore. Fushata ukrainase e “goditjes së mesme”, e nisur në pranverën e vitit 2026, ka synuar logjistikën ruse përgjatë kësaj rruge, e cila transporton ngarkesa ushtarake nga Rusia kontinentale në Ukrainën e okupuar.
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