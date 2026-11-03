FSK-ja fuqizon kapacitetet me pajisje ushtarake dhe teknologji moderne
FSK-ja ka hyrë në fazën përfundimtare të tranzicionit dhjetëvjeçar në ushtri, i cili përmbyllet në vitin 2028, me fokus në fuqizimin e kapaciteteve, pajisjet moderne dhe rritjen e numrit të trupave.
Siç raporton RTK, viti 2028 do të shënojë përmbylljen e transformimit dhjetëvjeçar të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri me kapacitete të plota, një nga proceset më të rëndësishme të sigurisë së Kosovës. Deri atëherë, FSK-ja synon të jetë e gatshme t’i ushtrojë të gjitha kompetencat e saj ligjore dhe kushtetuese, si një forcë moderne dhe profesionale, e aftë për ta mbrojtur vendin.
Sipas RTK-së, në trevjeçarin e fundit të këtij procesi fokusi është vënë te fuqizimi i mëtejmë i kapaciteteve ushtarake, pajisja me armatim dhe teknologji moderne, si dhe rritja e numrit të trupave. Kjo po shihet edhe në terren: së fundi, në garazhet e FSK-së janë vendosur flota e kamionëve ushtarakë të prodhimit gjerman, krahas dronëve, fluturakeve pa pilot dhe armatimit tjetër modern.
Paralelisht me pajisjet, po rritet edhe fuqia njerëzore e forcës. Javën e kaluar, mbi 500 ushtarë të rinj i janë bashkuar radhëve të FSK-së, duke dhënë betimin për t’i shërbyer atdheut, ndërkohë që anëtarë të Komisionit për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes, të cilët dikur ishin pjesë e Forcës, vlerësojnë se transformimi po ecën në drejtimin e duhur.
Ilir Qeriqi nga LVV-ja, anëtar i këtij komisioni, ka thënë se kjo është faza më kritike e procesit, me kosto më të lartë dhe pajisje më specifike, ndërsa priten edhe javelinët, radarët dhe pajisje të tjera më të shtrenjta. Deputeti i PDK-së, Rrahman Rama, ka theksuar se modernizimi nuk ka përfunduar ende, pasi një pjesë e pajisjeve të planifikuara pritet të mbërrijë në fazën e ardhshme, duke shprehur shpresën se ato do të jenë pjesë e FSK-së.
Ndërkaq, deputeti i LDK-së, Fadil Hadergjonaj, ka vlerësuar se përmbushja e objektivave të mbetura është thelbësore që tranzicioni të përmbyllet brenda afatit, duke shprehur besimin se FSK-ja do ta përmbushë planin e tranzicionit deri në vitin 2028 dhe do të jetë e gatshme të shpallë kapacitetet e plota operacionale. Siç raporton RTK, FSK-ja tashmë është pjesë edhe e angazhimeve ndërkombëtare për siguri dhe paqe, përfshirë pjesëmarrjen në misionin ndërkombëtar të stabilizimit në Gaza, krahas vendeve partnere.
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