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Amerika

Gara për distriktin e 2-të të Maine do të vendoset me votim të renditur, LePage kryeson ngushtë ndaj Dunlap

· 2 min lexim

Gara për Dhomën e Përfaqësuesve në distriktin e 2-të të Maine do të vendoset me votim të renditur, pasi as ish-guvernatori republikan Paul LePage dhe as auditori shtetëror demokrat Matt Dunlap nuk morën mbi 50 për qind të votave të zgjedhjes së parë, njoftoi më 5 nëntor zyra e Sekretarit të Shtetit, siç njofton USA Today në blogun e saj të drejtpërdrejtë të rezultateve të mesmandatit.

Maine përdor votimin e renditur në zgjedhjet e përgjithshme vetëm për garat federale me më shumë se dy kandidatë: votuesit i renditin kandidatët sipas preferencës dhe, nëse askush nuk kalon 50 për qind, kandidati i fundit eliminohet dhe votat e zgjedhjes së dytë të mbështetësve të tij rishpërndahen, derisa një kandidat të kalojë pragun.

Rezultatet fillestare të marra nga zyra e Sekretarit të Shtetit e tregojnë LePage-n në një epërsi të lehtë, me 49,89 për qind ndaj 48,31 për qind të Dunlap-it, nga 341.248 fletë votimi të zgjedhjes së parë. Dy kandidatët i ndajnë pak më pak se 6.000 vota; pati gjithashtu 123 vota (0,04 për qind) për kandidatë të shkruar me dorë dhe 6.017 vota (1,8 për qind) të zbrazëta.

Numërimi i votimit të renditur do të fillojë më 9 nëntor. Njoftimi vjen pasi LePage kishte shpallur fillimisht fitoren në mbrëmjen e 4 nëntorit.

Kjo do të jetë hera e katërt në pesë zgjedhjet e fundit që gara e distriktit të 2-të të Maine shkon në numërim të renditur; herën e fundit, në vitin 2024, procesi zgjati katër ditë.

Distrikti, që mbulon pjesën më rurale dhe konservatore veriore të shtetit, shihet si një mundësi për një fitore republikane: ai i ka dhënë presidentit Donald Trump votën e tij të vetme elektorale në Anglinë e Re në tre zgjedhjet e fundit presidenciale, për shkak të sistemit të Maine që i ndan votat elektorale sipas distrikteve, por për tetë vjet është përfaqësuar nga demokrati Jared Golden. Parashikuesit e kishin renditur garën si “me prirje republikane”.

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