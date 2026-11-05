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Amerika

Nithya Raman fiton garën për kryebashkiake të Los Anxhelosit, mposht në befasi kryebashkiaken Karen Bass

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Këshilltarja bashkiake dhe socialistja demokrate Nithya Raman do të fitojë garën për të drejtuar qytetin e dytë më të madh të Amerikës, sipas parashikimeve të NBC News dhe Decision Desk HQ, siç njofton USA Today në blogun e saj të drejtpërdrejtë të rezultateve të zgjedhjeve të mesmandatit.

Raman mposhti kryebashkiaken demokrate në detyrë, Karen Bass, e cila u bë kryebashkiakja e parë femër e qytetit pasi mposhti zhvilluesin miliarder Rick Caruso në zgjedhjet e vitit 2022.

Me këtë fitore, Raman i bashkohet numrit në rritje të kryebashkiakëve socialistë demokratë në Shtetet e Bashkuara: ajo renditet përkrah Zohran Mamdani-t të Nju-Jorkut dhe Katie Wilson të Seattle-it, të zgjedhur vitin e kaluar, si dhe kryebashkiakes së ardhshme të Uashingtonit, Janeese Lewis George, e zgjedhur më 3 nëntor.

Përballja ishte e pazakontë sepse, sipas sistemit të Kalifornisë me dy kandidatët më të votuar në zgjedhjet paraprake, dy kandidatët me më shumë vota kalojnë në raundin përfundimtar pavarësisht partisë — gjë që çoi në një betejë demokrate kundër demokrates në zgjedhjet e përgjithshme.

Gjatë fushatës, sipas USA Today, Raman e paraqiti Bass-in si një kryebashkiake që mungonte dhe që e kishte keqmenaxhuar qytetin, përfshirë reagimin gjatë zjarreve shkatërruese të vitit 2025 në lagjet Altadena dhe Palisades. “Dhe kur qyteti ynë u përball me zjarre shkatërruese, pyetja që dëgjova në të gjithë qytetin ishte: ku është kryebashkiakja jonë?”, thoshte Raman në një reklamë të fundit të fushatës.

Bass, nga ana e saj, theksoi përpjekjet e saj për t’u përballur me administratën e presidentit Donald Trump. “Unë nuk i shmangem një beteje. As atëherë, as tani”, thoshte ajo në një spot të fundit të fushatës.

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