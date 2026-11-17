Shtatorja e Shën Annibale Maria Di Francia vendoset në Pllanë të Lezhës, meshtarit italian që ia kushtoi jetën fëmijëve jetimë
Në oborrin e qendrës fetare të Etërve Rogacionistë në Pllanë të Lezhës u vendos dhe u bekua sot shtatorja e Shën Annibale Maria Di Francia, meshtarit italian që ia kushtoi jetën fëmijëve jetimë dhe njerëzve në nevojë.
Një shtatore e Shën Annibale Maria Di Francia u vendos dhe u bekua sot në Pllanë të Lezhës, pranë kishës dhe në oborrin e qendrës fetare të Etërve Rogacionistë, siç njofton Shqiptarja.com. Në ceremoni morën pjesë klerikë, motra fetare, besimtarë dhe shumë qytetarë nga Lezha e zonat përreth.
Shtatoren e bekoi Dom Nikë Ukgjini, vikar i përgjithshëm i Dioqezës së Lezhës. Kryebashkiaku i Lezhës, Pjerin Ndreu, vlerësoi punën e Rogacionistëve në Pllanë dhe tha se Lezha do t’u jetë gjithmonë mirënjohëse, ndërsa kryeipeshkvi i Tiranë-Durrësit, Imzot Arjan Dodaj, theksoi se shtatorja do të mbetet dëshmi besimi dhe dashurie për të afërmin, veçanërisht për fëmijët.
I pranishëm ishte edhe At Bruno Rampazzo, epror i përgjithshëm i Rogacionistëve, i cili falënderoi komunitetin e Lezhës dhe besimtarët, ndërsa At Antonio Leuci, epror i qendrës rogacioniste në Pllanë, e cilësoi vendosjen e shtatores një moment të rëndësishëm për komunitetin, siç njofton Shqiptarja.com.
Annibale Maria Di Francia, meshtar italian i lindur në Messina në vitin 1851 dhe i ndarë nga jeta në vitin 1927, ia kushtoi jetën fëmijëve jetimë dhe njerëzve në nevojë; ai themeloi jetimoren e parë në lagjen Avignone të Messina-s, Kongregatën e Rogacionistëve të Zemrës së Jezusit dhe Bijat e Zelit Hyjnor, dhe u shpall shenjt në vitin 2004 nga Papa Gjon Pali II.
Misioni i Rogacionistëve në Shqipëri nisi në vitin 1991 dhe qendra e tyre në Pllanë prej vitesh është pikë referimi për fëmijët dhe të rinjtë në nevojë, me strehim, arsimim dhe veprimtari të përditshme; shtatorja, sipas pjesëmarrësve, do të mbetet shenjë e përhershme mirënjohjeje dhe kujtimi për komunitetin.
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