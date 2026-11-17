Shqipëria e futbollit rikonfirmon pozicionin kundër Infantino-s në zgjedhjet e FIFA-s, mbështet presidentin e federatës franceze
FSHF konfirmoi sot në Tiranë mbështetjen për Philippe Diallo, presidentin e Federatës Franceze të Futbollit, si kandidat për president të FIFA-s, dhe nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me federatën franceze.
Federata Shqiptare e Futbollit ka rikonfirmuar pozicionin e saj kundër presidentit aktual të FIFA-s, Gianni Infantino, në zgjedhjet për kreun e futbollit botëror, duke mbështetur Philippe Diallo, presidentin e Federatës Franceze të Futbollit, siç njofton Shqiptarja.com.
Qëndrimi u konfirmua sot në Tiranë, gjatë një takimi zyrtar mes presidentit të FSHF-së, Armand Duka, dhe presidentit të federatës franceze, Philippe Diallo. Duka theksoi se pozicioni i Shqipërisë nuk ka ndryshuar që nga viti 2019, kur FSHF-ja votoi hapur kundër Infantino-s, dhe nënvizoi rëndësinë e respektimit të vlerave evropiane dhe parimeve të demokracisë edhe në futboll.
Diallo falënderoi Dukën dhe FSHF-në për mikpritjen dhe mbështetjen, duke e cilësuar takimin si konfirmim të marrëdhënieve të shkëlqyera mes dy federatave dhe të një vizioni të përbashkët për të ardhmen e futbollit, siç njofton Shqiptarja.com. Zgjedhjet për presidentin e FIFA-s pritet të mbahen më 1 prill 2027.
Në fund të takimit, Duka dhe Diallo nënshkruan një marrëveshje për bashkëpunim më të ngushtë mes dy federatave, në prani të përfaqësuesve të UEFA-s dhe FIFA-s. Sipas FSHF-së, marrëveshja synon forcimin e bashkëpunimit në zhvillimin e futbollit të të rinjve, trajnimin e trajnerëve, shkëmbimin e përvojave dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta.
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