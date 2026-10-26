Projeksioni, shqiptarët mund të marrin mandatin e dytë në Parlamentin serb
Sipas projeksionit të CeSID dhe Ipsos, dy organizata që merren me sondazhet zgjedhore në Serbi, Koalicioni Shqiptar pritet të përfaqësohet me dy deputetë në Parlamentin e Serbisë, ndërsa Lista Studentore siguron shumicën absolute
Sipas projeksionit Koalicioni Shqiptar ka marrë 0,8% të votave në nivel kombëtar, që përkthehet në dy mandate parlamentare.
Bazuar në renditjen e kandidatëve, dy mandatet i takojnë Shaip Kamberit nga Partia për Veprim Demokratik (PVD) dhe Visar Mehmetit nga Alternativa për Ndryshim (APN).
Koalicioni Shqiptar bashkoi tetë parti politike nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja dhe konkurroi si listë e pakicës kombëtare. Për këtë arsye, nuk i nënshtrohet pragut të përgjithshëm zgjedhor prej 3%.
Në të njëjtin projeksion, Lista Studentore rezulton me 52% të votave dhe 139 mandate nga 250 vende në Parlament, ndërsa lista “Serbia e Bashkuar” e Aleksandër Vuçiqit ka marrë 39,3% të votave dhe 104 mandate.
Sipas projeksionit, jashtë Parlamentit mbetet lista “Faktori i Stabilitetit” e Ivica Daçiqit, me 2,3% të votave.
Presidenti serb, Aleksandër Vuçiq, e ka pranuar më herët gjatë mbrëmjes humbjen në zgjedhje, duke deklaruar se të dhënat nga mostra e koalicionit të tij tregonin se kishte humbur përballë Listës Studentore.
Përfaqësimi i shqiptarëve me dy mandate do të shënonte një rritje krahasuar me zgjedhjet e mëparshme, kur partitë shqiptare garuan të ndara dhe Lugina e Preshevës kishte vetëm një deputet në Parlamentin e Serbisë.
Sipas Presheva.al, pjesëmarrja e lartë e votuesve në Luginë, ku vetëm në Preshevë deri në orën 19:00 kishin votuar mbi 37% e zgjedhësve, si dhe ardhja e votuesve nga Kosova gjatë pasdites, kanë ndikuar në rezultatin e koalicionit.
Rezultatet zyrtare dhe përfundimtare pritet të shpallen nga Komisioni Republikan i Zgjedhjeve i Serbisë.
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