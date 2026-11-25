Gjykata e Lartë në Beograd i cakton paraburgim deri në 30 ditë Pavle Bihalit
Drejtuesi i Levijatanit dyshohet se përvetësoi mbi 22,5 milionë dinarë të destinuar për fushatën zgjedhore të vitit 2022; paraburgimi për rrezik arratisjeje dhe ndikim te dëshmitarët
Gjykata e Lartë në Beograd i caktoi paraburgim deri në 30 ditë Pavle Bihalit, drejtuesit të lëvizjes “Levijatan”, një ditë pas arrestimit të tij, siç njofton RTS. Paraburgimi u caktua për shkak të rrezikut të arratisjes dhe që i dyshuari të mos ndikojë te dëshmitarët, deklaroi për Tanjug zëdhënësja e gjykatës Ivona Čogurić.
Bihali, 44 vjeç, u mor në pyetje në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd, e cila kishte propozuar paraburgimin, dhe paraqiti mbrojtjen e tij. Ai ngarkohet me keqpërdorim të pozitës së personit përgjegjës dhe falsifikim dokumenti.
Sipas raportimit të Danas, që i referohet Nova.rs, dyshohet se nga maji deri në korrik 2022, si person i autorizuar i koalicionit “Aleanca e Pakicës Ruse” / Lëvizjes Serbo-Ruse, ai përvetësoi gjithsej 22.507.300 dinarë të paguar nga buxheti i qytetit të Beogradit dhe buxheti i Republikës së Serbisë për shpenzimet e fushatës së zgjedhjeve parlamentare e lokale të 3 prillit 2022; dëmi ndaj dy buxheteve është në të njëjtën shumë.
Sipas prokurorisë, më 18 maj 2022 ai transferoi 2.007.300 dinarë në llogarinë personale dhe i tërhoqi në para të gatshme po atë ditë, ndërsa më 11 korrik 2022 transferoi edhe 20.500.060 dinarë nga fondet e Republikës. Dyshohet gjithashtu se më 8 korrik 2022 dorëzoi në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit një raport përfundimtar të rremë të shpenzimeve të fushatës, ku paraqitej se ishin shpenzuar 2.091.000 dinarë.
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