RSE: BE-ja propozon sanksione për API Bankën dhe tri firma nga Serbia
Sipas propozimit të Komisionit Evropian, banka e Andrej Shljahovojt ndihmon Rusinë t'i anashkalojë sanksionet, ndërsa tri firmat eksportuan mallra me përdorim të dyfishtë drejt Rusisë
Një bankë dhe tri firma nga Serbia janë përfshirë në propozimin e paketës së re të sanksioneve të Komisionit Evropian, me të cilën BE-ja i përgjigjet agresionit rus kundër Ukrainës, siç njofton Radio Evropa e Lirë (RSE), e cila pati qasje në propozim dhe në aneksin e dokumentit.
Komisioni propozon sanksione për API Bankën, pronari i së cilës është Andrej Shljahovoj, si dhe për tri firma private: SIK Inovacije, P.E.C.S. dhe GIGANT 2019. Sipas propozimit, API Banka gjendet në listën e institucioneve financiare që ofrojnë shërbime pagese ose shërbime të lidhura me kripto-asetet, duke e ndihmuar kështu Rusinë t’i anashkalojë sanksionet.
Tri firmat, sipas propozimit, kanë eksportuar drejt Rusisë mallra me përdorim të dyfishtë, që mund të përdoren për qëllime civile e ushtarake. Ato eksportuan pas pushtimit të Ukrainës, por nga të dhënat e disponueshme nuk dihet çfarë saktësisht eksportuan, sipas RSE-së.
Një hulumtim i mëparshëm i RSE-së tregoi se API Banka në Serbi para pushtimit rus punonte me humbje, ndërsa pas vitit 2022 nisi të regjistrojë fitime milionëshe.
Sanksionet parashikojnë që individët dhe firmat nga BE-ja të mos mund të bashkëpunojnë me subjektet e listuara. Vendimin përfundimtar për paketën — e 22-ta që nga shkurti 2022 — e marrin njëzëri të gjitha shtetet anëtare të BE-së; propozimi i Komisionit iu dorëzua atyre më 25 nëntor.
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