OpenAI bashkon Chat dhe Work në ChatGPT: përdoruesit më aktivë mund t’i arrijnë kufijtë e përdorimit më shpejt
Kompania ka nisur shpërndarjen e përvojës së unifikuar për një grup të vogël abonentësh Pro; Chat dhe Work do të ndajnë një matës të vetëm përdorimi, ndërsa modeli Instant mbetet i pakufizuar.
OpenAI ka nisur shpërndarjen e një përvoje të unifikuar Chat dhe Work në ChatGPT për një pjesë të përdoruesve, siç raporton TechCrunch, mes kritikave të disa abonentëve se bashkimi mund t’u kufizojë përdorimin.
Shpërndarja nisi për një grup të vogël abonentësh Pro, siç njoftoi drejtuesi i produktit Thibault “Tibo” Sottiaux në një postim në X të martën, dhe pason njoftimin e mëparshëm të kompanisë me email për bashkimin. Një zëdhënës i OpenAI i tha TechCrunch se shumica e përdoruesve nuk pritet të përballen me rivendosje më të shpeshta të kufijve, por një pjesë e vogël e përdoruesve më aktivë mund t’i arrijnë kufijtë më shpejt.
Sipas sistemit të ri, Chat dhe Work do të ndajnë një matës të vetëm përdorimi në ChatGPT. Bisedat me modelin Instant mbeten të pakufizuara dhe nuk numërohen në këtë matës, dhe përdoruesit mund ta përdorin Instant edhe pasi të kenë shteruar kufirin. Zëdhënësi shtoi se kompania do të vazhdojë të përmirësojë efikasitetin.
Disa abonentë kanë shprehur shqetësimin në rrjetet sociale dhe në forumin e komunitetit se bashkimi i kufijve mund t’u japë më pak qasje në modelet e avancuara të arsyetimit, ndonëse paguajnë të njëjtat tarifa. OpenAI planifikon ta shtrijë matësin e përbashkët më gjerësisht në dhjetor, sipas faqes së saj të mbështetjes.
Lëvizja vjen ndërsa kompanitë e inteligjencës artificiale përballen me kosto në rritje të infrastrukturës; edhe rivali Anthropic i bashkoi në shtator shërbimin Claude dhe mjetin e punës Cowork nën një ndërfaqe të vetme.
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