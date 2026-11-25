Kamioni cisternë përmbyset dhe shpërthen në flakë në Egjipt, 30 të vdekur dhe 15 të plagosur
Tragjedia ndodhi në provincën e Gizës, mbi Tunelin 10 në lagjen Warraq të Imbabasë, pranë Unazës Rrugore të Kajros.
Të paktën 30 persona u vranë dhe 15 të tjerë u plagosën në një zjarr që përfshiu një kamion cisternë që transportonte produkte nafte në provincën e Gizës të Egjiptit, siç njofton Shqiptarja.com.
Sipas mediave, cisterna private doli nga rruga dhe u përmbys përpara se të shpërthente. Zjarri shpërtheu mbi Tunelin 10 në lagjen Warraq të Imbabasë, pranë Unazës Rrugore të Kajros.
Një video e publikuar nga agjencia e lajmeve Al Arabiya Egypt tregon zjarrin që përfshiu automjete në rrugën pranë Kajros, me re të dendura tymi të zi që ngriheshin mbi zonë.
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