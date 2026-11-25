CENTCOM përgëzon Sirinë për ndalimin e kontrabandës së armëve të IRGC-së drejt Libanit
Komandanti i CENTCOM-it, admirali Brad Cooper, përgëzoi forcat siriane për konfiskimin e armëve të kontrabanduara nga Garda Revolucionare iraniane me destinacion Libanin dhe për sekuestrimin e sasive të mëdha droge në kufirin Siri–Liban.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) përgëzoi të mërkurën partnerët sirianë për ndalimin e kontrabandës së armëve dhe drogës, përfshirë konfiskimin e armëve që, sipas saj, ishin kontrabanduar nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) me destinacion Libanin. Siç njofton Al Jazeera në përditësimin e orës 19:45 GMT, komandanti i CENTCOM-it, admirali Brad Cooper, tha se këto përpjekje mbështesin një Siri të qëndrueshme, të bashkuar dhe paqësore dhe forcojnë sigurinë rajonale.
Sipas deklaratës së CENTCOM-it, të publikuar edhe nga Al Arabiya English, më herët gjatë këtij muaji Departamenti sirian kundër drogës sekuestroi sasi të mëdha pilulash Captagon dhe substancash të tjera të paligjshme në kufirin e Sirisë me Libanin, ndërsa Forcat e Sigurisë së Brendshme siriane konfiskuan armët e kontrabanduara nga IRGC-ja. Deklarata nuk e përmendi drejtpërdrejt Hezbollahun, grupin libanez të mbështetur nga Irani, por forcat siriane kanë pretenduar edhe më parë se kanë penguar kontrabandë armësh, përfshirë raketa, drejt tij.
Iran International raportoi gjithashtu deklaratën e Cooper-it, duke e paraqitur atë si një vlerësim të rrallë publik amerikan për autoritetet e reja siriane në luftën kundër rrjeteve të kontrabandës të lidhura me Iranin.
Më herët këtë muaj, forcat siriane thanë se kishin penguar edhe një komplot për të goditur rafinerinë e naftës në Homs, në Sirinë qendrore, duke arrestuar një celulë që e lidhën me Hezbollahun. Zhvillimet shënojnë një ndryshim të dukshëm nga e kaluara, kur territori sirian shërbente si korridor kryesor për transferimin e armëve iraniane drejt Hezbollahut.
Vlerësimi i CENTCOM-it vjen në kulmin e luftës SHBA–Iran, kur Uashingtoni po shton presionin ushtarak dhe ekonomik ndaj Teheranit dhe rrjeteve të tij rajonale, nga bllokada në Hormuz deri te operacioni kundër financave në hije të Iranit.
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