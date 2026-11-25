Parlamenti Evropian miraton votimin me prokurë për eurodeputetet shtatzëna dhe nënat e reja
Me 627 vota pro, eurodeputetët miratuan ndryshimet që u lejojnë kolegeve shtatzëna ose që sapo kanë lindur t'ia delegojnë votën plenare një kolegu të grupit të tyre, deri në tre muaj para lindjes dhe gjashtë muaj pas saj.
Parlamenti Evropian miratoi të mërkurën ndryshimet në rregulloren e tij që përcaktojnë votimin me prokurë për eurodeputetet shtatzëna ose që sapo kanë lindur, njoftoi Parlamenti Evropian. Ndryshimet u miratuan me 627 vota pro, 25 kundër dhe 5 abstenime.
Sipas rregullave të reja, një eurodeputete mund t’ia delegojë votën e saj plenare një kolegu të grupit të saj politik, i cili voton në emër të saj vetëm në seancë plenare dhe e përfaqëson për kuorumin, pragjet dhe shumicat. Delegimi mund të zgjasë maksimumi tre muaj para datës së pritshme të lindjes dhe deri në gjashtë muaj pas lindjes, dhe vlen për të gjitha format e votimit plenar, përfshirë votimet e fshehta; rezultatet e publikuara do të specifikojnë cilat vota janë hedhur me prokurë.
Raportuesi Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanjë) tha se asnjë përfaqësuese e zgjedhur nuk duhet të zgjedhë mes votës së saj dhe fëmijës së saj, duke e quajtur votimin me prokurë një hap të rëndësishëm drejt një Parlamenti Evropian më të barabartë, që forcon përfaqësimin demokratik dhe barazinë gjinore.
Parlamenti e nisi rishikimin në nëntor 2025 për t’i ndihmuar nënat të marrin pjesë në politikë, ndërsa Këshilli ra dakord në mars 2026 të ndryshojë ligjin zgjedhor evropian. Byroja e Parlamentit do të përcaktojë tani rregullat praktike të delegimit, si formularët dhe afatet e dorëzimit.
Votimi me prokurë do të bëhet i mundur pasi të gjitha shtetet anëtare të ratifikojnë ligjin zgjedhor evropian të rishikuar sipas kërkesave të tyre kushtetuese dhe pasi të hyjnë në fuqi ndryshimet në statutin e eurodeputetëve.
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