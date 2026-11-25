Gjykata belge urdhëron mbikëqyrje elektronike për praktikanten kanadeze të NATO-s të dyshuar për spiunazh
Praktikantja kanadeze e arrestuar në korrik në selinë ushtarake të NATO-s në Mons do të presë gjyqin nën mbikëqyrje elektronike, vendosi një gjykatë belge, ndërsa prokuroria po shqyrton ankimimin.
Një praktikante kanadeze e NATO-s, e arrestuar në Belgjikë nën dyshimin për spiunazh, do të vendoset nën mbikëqyrje elektronike ndërsa pret gjyqin, njoftoi të mërkurën një zëdhënëse e prokurorisë federale belge, duke cituar vendimin e gjykatës, siç njofton Reuters.
Zëdhënësja tha se prokuroria po shqyrton mundësinë e ankimimit të vendimit, por nuk pranoi të specifikojë arsyet. Vendimi e nxjerr të dyshuarën nga paraburgimi, por e mban nën kontroll elektronik deri në nisjen e procesit gjyqësor.
Në kohën e arrestimit, në korrik, prokurorët belgë thanë se gruaja punonte në selinë ushtarake të NATO-s në qytetin Mons dhe ishte shtetase kanadeze me origjinë kineze, e dyshuar për spiunazh në dobi të një vendi të tretë dhe për përfshirje në një organizatë kriminale. Autoritetet nuk e kanë identifikuar zyrtarisht as të dyshuarën, as vendin e tretë; burime të njohura me hetimin i thanë Reuters-it se e dyshuara është një grua në të tridhjetat dhe se hetuesit dyshojnë se veprimtaria lidhej me Kinën.
E dyshuara nuk u është përgjigjur mesazheve të dërguara në llogari të rrjeteve sociale që besohet se i përkasin asaj, ndërsa avokati i saj nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment. As ambasada kineze në Bruksel nuk iu përgjigj kërkesës për koment.
Ishte vetë selia supreme e NATO-s në Evropë (SHAPE) që njoftoi shërbimet belge të inteligjencës, pasi stafi vuri re sjellje që ngritën shqetësime. Një zëdhënës i SHAPE kishte deklaruar më herët se nuk kishte asnjë tregues që rasti të kishte prekur gatishmërinë operative të NATO-s, strukturën e komandës apo misionet në vazhdim.
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