Gjykata gjermane dënon me burg dy shqiptarët e kapur në plantacionin e kanabisit në Künzell
Gjykata e Rrethit të Fuldas në Gjermani ka dënuar me nga dy vjet e tre muaj burg dy shtetas shqiptarë të mosshës 32-vjeçare, të cilët u arrestuan duke punuar në një plantacion ilegal kanabisi në zonën e Künzell-it.
Të pandehurit pranuan gjatë procesit gjyqësor se kishin punuar si kopshtarë në ambientin e përshtatur për kultivim nga janari i këtij viti deri në prill 2026, kur u arrestuan nga policia. Gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet e biznesit të marrë me qira, forcat e rendit sekuestruan 703 bimë kanabisi dhe pajisje profesionale për rritjen e tyre.
Gjatë seancës, mbrojtja e të pandehurve pretendoi se dy shqiptarët kishin pranuar punën për shkak të vështirësive të rënda financiare në vendlindje dhe se përfaqësonin vetëm hallkën më të ulët të një rrjeti më të gjerë kriminal. Megjithatë, trupi gjykues vendosi pranimin e kërkesës së prokurorisë për dënim me burgim me ekzekutim.
Kryetari i trupit gjykues theksoi se vendimi synon të dekurajojë këtë model të ri biznesi kriminal dhe të dërgojë një mesazh të qartë parandalues, pavarësisht faktit se drejtuesit kryesorë të rrjetit mbeten ende të paidentifikuar. Vendimi i gjykatës gjermane nuk ka marrë ende formë të prerë.
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