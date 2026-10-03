Gjyqtarja rrëzon padinë e Departamentit të Drejtësisë kundër protestuesve pro-palestinezë
Një gjyqtare federale në New Jersey ka rrëzuar padinë e Departamentit të Drejtësisë kundër organizatave dhe aktivistëve pro-palestinezë, duke e ndalur përpjekjen e administratës Trump për të përdorur për herë të parë një ligj tradicionalisht të lidhur me klinikat e abortit kundër protestuesve, siç njofton Reuters.
Gjyqtarja Katharine Hayden vendosi se ankesa e qeverisë nuk i provonte mjaftueshëm shkeljet e pretenduara të statutit. Ajo i rrëzoi pretendimet “pa paragjykim”, që do të thotë se qeveria ka 30 ditë kohë për të paraqitur një ankesë të ndryshuar. Padia ishte ngritur në shtator 2025 sipas ligjit FACE (Freedom of Access to Clinic Entrances Act, 1994) — legjislacion që përdoret tradicionalisht kundër atyre që bllokojnë hyrjet e klinikave të abortit.
Sipas kreut të Divizionit të të Drejtave Civile të Departamentit të Drejtësisë, Harmeet Dhillon, ishte hera e parë që ky ligj përdorej për të pretenduar ndërhyrje në adhurimin fetar. Departamenti akuzonte aktivistët se kishin frikësuar pjesëmarrësit gjatë një proteste të nëntorit 2024 kundër një eventi në një sinagogë të New Jersey-t — të prezantuar si shërbim shpirtëror dhe panair pasurish të paluajtshme që promovonte shitjen e pronave në vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Në padi pretendohej dhunë, sulme fizike ndaj besimtarëve, brohoritje dhe zhurmë vuvuzelash.
Administrata Trump ndërkohë ka kufizuar përdorimin e FACE Act në rastet e abortit, duke pretenduar se ligji ishte politicizuar, dhe vitin e kaluar presidenti fali disa persona të ndjekur penalisht sipas këtij ligji. Paralelisht, administrata ka ashpërsuar ndjeshëm masat ndaj protestuesve pro-palestinezë — nga përpjekjet për dëbimin e tyre e deri te ngrirja e fondeve për universitete, kontrolli i rrjeteve sociale dhe sanksionet ndaj kritikëve të Izraelit.
Administrata i ka quajtur protestuesit antisemitë, ndërsa vetë protestuesit thonë se kritika ndaj Izraelit nuk është antisemitizëm. Vendimi i gjyqtares Hayden shënon një moment të rëndësishëm në këtë përplasje ligjore, edhe pse qeveria ruan të drejtën të rikthehet me një padi të rishikuar.
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