Gjykata e apelit rrëzon kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për të veçuar 20 mijë fletëvotime të Kalifornisë
Gjykata e Apelit e Qarkut të 9-të në San Francisko vendosi 2 me 1 kundër administratës Trump, duke e kthyer çështjen në gjykatën e shkallës së parë, ku seanca mbahet të martën
Një gjykatë federale apeli në Shtetet e Bashkuara vendosi të hënën kundër administratës së presidentit Donald Trump në një nga mosmarrëveshjet më të rëndësishme të votimit përpara zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, duke rrëzuar kërkesën urgjente të Departamentit të Drejtësisë që Kalifornia të mos numëronte fletëvotimet me postë të më shumë se 20 mijë votuesve të regjistruar, për të cilët qeveria federale pretendon se ka gjasa të jenë joshtetas, siç njofton Reuters.
Paneli prej tre gjyqtarësh i Gjykatës së Apelit të Qarkut të 9-të, me seli në San Francisko, vendosi 2 me 1 pas një seance urgjente të pazakontë të së dielës, të mbajtur me Zoom, sipas CNN. Gjyqtarët Mark Bennett, i emëruar nga Trump, dhe Gabriel Sanchez, i emëruar nga Biden, thanë se gjykata e apelit nuk ka autoritet të vendosë përpara se të shprehet gjykata e shkallës së parë dhe se urgjenca e pretenduar nga qeveria është “të paktën pjesërisht e ndërtuar vetë”, për shkak të vonesës së vetë Departamentit të Drejtësisë në ngritjen e padisë.
Bennett shtoi në mendimin e tij se, edhe sikur gjykata e apelit të kishte autoritet, ai do të vendoste kundër Departamentit në thelb, sepse ligji federal nuk e zëvendëson autoritetin parësor të shteteve në administrimin e zgjedhjeve dhe sepse masa e kërkuar mund të rrezikonte heqjen e së drejtës së votës për votues të ligjshëm dhe vetë procesin e numërimit. Sanchez paralajmëroi se urdhri i kërkuar do t’i ndryshonte rregullat e Kalifornisë në mes të një zgjedhjeje tashmë në zhvillim dhe do të sillte “kaos zgjedhor”.
Gjyqtari Patrick Bumatay, gjithashtu i emëruar nga Trump, doli kundër të hënën në mbrëmje, duke argumentuar se qeveria federale duhet të ketë pushtetin të ndalojë votimin e joshtetasve. Departamenti i Drejtësisë e kishte ngritur padinë më 15 tetor në gjykatën federale në Los Anxhelos — hera e parë që administrata Trump kërkon të pengojë një shtet të numërojë vota — dhe, sipas tij, mes 20 mijë personave kishte 28 të akuzuar penalisht për votim të paligjshëm. Prokurori i Përgjithshëm i Kalifornisë, Rob Bonta, e quajti vendimin hap të rëndësishëm për mbrojtjen e së drejtës së votës së kalifornianëve.
Çështja kthehet tani në Gjykatën e Qarkut në Kaliforni, ku seanca është caktuar të martën në orën 16:00 ET. Reuters vëren se votimi i paligjshëm nga joshtetasit është jashtëzakonisht i rrallë: një hetim i tij në korrik gjeti vetëm 129 raste akuzash federale, ndërsa Departamenti ka paditur 30 shtete dhe Distriktin e Kolumbisë për listat e votuesve, duke humbur 26 çështje dhe pa fituar asnjë. Kalifornia është shteti më i populluar i SHBA-së, me 52 vende në Dhomën e Përfaqësuesve.
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