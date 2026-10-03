«Degenerates» zgjatet për herë të dytë Off-Broadway: drama e Else Went-it për komunitetin «incel» vazhdon deri më 1 nëntor
«Degenerates» e Else Went-it, drama që zbret në botën e mbyllur të komunitetit «incel», po gëzon një zgjatje të dytë Off-Broadway — siç njofton Playbill, produksioni i Playwrights Horizons do të vazhdojë tani deri më 1 nëntor. Shfaqja ishte parashikuar fillimisht të mbyllej më 11 tetor, më pas u zgjat deri më 18 tetor, dhe tani shton edhe dy javë të tjera për shkak të kërkesës së madhe të publikut.
Premiera botërore nisi preview-t më 16 shtator dhe hapi zyrtarisht perden më 29 shtator. E drejtuar nga Emma Rosa Went — bashkëshortja e autores, me të cilën ajo kishte bashkëpunuar edhe vitin e kaluar në «Initiative» — vepra gërmon në «gjuhën dhe dhimbjen e anës ekstreme të epidemisë së vetmisë mashkullore», sipas shënimeve të shtypit. Autorja kishte nisur kërkimin për këtë botë virtuale gjatë pandemisë, duke kaluar kohë edhe duke ndihmuar njerëz që shprehnin ide vetëvrasëse online.
Kasti i prodhimit përbëhet nga Juan Arturo në rolet e Serge dhe Chad, Olivia Rose Barresi si Stacy, Zachary W. Desmond si Miller, Tyler Nowell Felix si Kemp dhe Christopher Dylan White si Target. «Izolimi i individit është projekti kryesor i kapitalizmit amerikan në këtë moment», thotë Else Went në deklaratën e saj për shtyp. «Forca shtytëse e internetit është prodhimi dhe amplifikimi i zemërimit dhe pakënaqësisë, dhe figurat që arrijnë ta kapin këtë retorikisht në hapësirën virtuale gjejnë shumë fuqi, aty ku në botën reale ndihen pa asnjë fuqi».
Drejtori artistik i Playwrights Horizons, Adam Greenfield, e përshkruan shfaqjen si «një shfaqje që bërtet të dëgjohet», duke shtuar se përmes «aktit thelbësisht komunitar të teatrit live», drama gjen «një shkëndijë drite dhe jete» edhe kur zhytet në errësirën e ankthit mashkullor. Biletat për datat e shtuara janë në shitje në PlaywrightsHorizons.org.
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