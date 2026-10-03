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Film

‘Dune: Part Three’ e Villeneuve kalon testin e parë: reagimet e hershme ‘shumë pozitive’ para premierës së 18 dhjetorit

Shfaqjet e para për grupe të vogla e të përzgjedhura kanë ndezur entuziazmin rreth përmbylljes së trilogjisë së Villeneuve, teksa përballja e parashikuar me «The Odyssey»-n e Christopher Nolan ngre presionin e sezonit të çmimeve.

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Denis Villeneuve në Kanë, 2018. Foto: Georges Biard / CC BY-SA 4.0

Denis Villeneuve ka kaluar me sukses provën e parë: këtë javë «Dune: Part Three» ka mbajtur shfaqjet e para intime për grupe të vogla, dhe siç njofton Variety, fjalët e para që dalin nga salla janë «shumë pozitive». Eksperti i çmimeve Clayton Davis e ka futur tashmë filmin në parashikimet e hershme të sezonit, duke e parë me rreth katër nominime të mundshme për Golden Globe.

Zhurma rreth filmit nuk është e re. Vetëm disa javë më parë, sipas World of Reel, Warner Bros. kishte organizuar një shfaqje të brendshme të filmit, të cilin pjesëmarrësit e përshkruan si «të jashtëzakonshëm»; ndërkohë një version i gjatë, ende i papërfunduar në montazh, prej më shumë se tre orësh i shfaqur në gusht thuhet se «i kishte mahnitur» të pranishmit. Tani, me zërat e parë edhe jashtë studios, sinjalet po konsolidohen në një drejtim të vetëm.

«Dune: Part Three» mbërrin në kinema më 18 dhjetor dhe përshtat romanin «Dune Messiah» (1969) të Frank Herbert-it, duke mbyllur ciklin epik që Villeneuve nisi në vitin 2021. Nëse reagimet e hershme konfirmohen, ky mund të jetë kapitulli më ambicioz dhe më i pjekur i trilogjisë.

Përballja për sezonin e çmimeve pritet të jetë epike. Sipas insajderit të industrisë Jeff Sneider (The InSneider), gara për filmin më të mirë do të ngushtohet mes dy kolosëve: «The Odyssey» e Christopher Nolan dhe «Dune: Part Three» — një përplasje e vërtetë titanësh që pritet të dominojë sezonin e çmimeve.

Jason Momoa rikthehet në rolin e Duncan Idaho dhe nuk i ka kursyer lëvdatat për Timothée Chalamet, duke thënë se performanca e tij mund të jetë ndër gjërat më të mira që ka parë ndokush ta bëjë ndonjëherë. Për Villeneuve-in, Akademia ka qenë gjithmonë një territor i vështirë: ai është nominuar për regjinë më të mirë vetëm një herë, për «Arrival» (2016), dhe u anashkalua për të dy filmat e mëparshëm «Dune», ndonëse ata morën nominime për filmin më të mirë. Me reagimet e para kaq pozitive, duket se industria mund të jetë më në fund gati ta korrigjojë këtë padrejtësi.

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