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03 Tet 2026
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Ekspozita

Prado dhe Rijksmuseum bashkohen për të studiuar gratë sunduese të shekullit XVI: lind koncepti i «matronage»-it

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Muzeu Prado në Madrid dhe Rijksmuseum në Amsterdam kanë njoftuar një partneritet kërkimor për të hetuar ndikimin e harruar të grave sunduese të Europës së shekullit XVI në art — një fenomen që kuratorët po e quajnë matronage, në dallim nga patronazhi tradicional, siç njofton The Art Newspaper.

Në qendër të projektit janë gratë e perandorisë Habsburge, e cila përfshinte Spanjën dhe Holandën. Në Holandë, Margareta e Austrisë, Maria e Hungarisë dhe Margareta e Parmës qeverisën së bashku gati 60 vjet në emër të Karlit V dhe më pas të Filipit II — dhe roli i tyre si promovuese të arteve, theksohet në projekt, ka mbetur kryesisht në hije.

Bashkëpunimi përfshin një program ndërkombëtar bursash kërkimore që nis në shtator 2027, me qasje në arkivat e të dy muzeve, një sërë takimesh ekspertësh dhe — si kulm — një ekspozitë të madhe në Rijksmuseum në vitin 2029 kushtuar grave udhëheqëse të Holandës habsburge.

Sipas Noelia García Pérez, drejtores shkencore të projektit «El Prado en femenino», Maria e Hungarisë — qeverisare e Holandës dhe mbretëreshë e Hungarisë e Bohemisë — ishte një figurë veçanërisht interesante. «Spanja dhe Holanda ndajnë historinë e perandorisë Habsburge», thotë Marion Anker, bashkë-kryesuese e projektit «Women of the Rijksmuseum». «Ishte një perandori kaq e madhe sa duheshin përfaqësues kudo».

Projekti ndërtohet mbi punën ekzistuese të të dy institucioneve: «El Prado en femenino» është bërë tashmë një program i përhershëm në Prado, ndërsa Rijksmuseum ka nisur që në 2021 programin e vet kushtuar grave në koleksion.

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