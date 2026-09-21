Gözleme turke — petulla të holla të mbushura me spinaq dhe djathë
Petulla tradicionale turke të pjekura në saç, me mbushje spinaqi dhe djathi — një recetë e thjeshtë dhe e shijshme për çdo vakt.
Përbërësit (për brumin, 8 petulla):
- 500 g miell gruri
- 250 ml ujë të ngrohtë
- 2 lugë vaj ulliri
- 1 lugë çaji kripë
- 1 lugë çaji maja (majë) e thatë buke
Për mbushjen:
- 300 g spinaq të freskët, të larë dhe të copëtuar
- 200 g djathë të bardhë (feta), të thërrmuar
- 1 qepë e vogël, e prerë imët
- 2 lugë vaj ulliri
- kripë dhe piper të zi sipas shijes
- gjalpë i shkrirë për lyerjen e petullave të pjekura
Hapat e përgatitjes:
- Në një enë të madhe përziej miellin, majanë e thatë dhe kripën. Shto ujin e ngrohtë dhe vajin e ullirit dhe ngjiz një brumë të butë e elastik. Mbuloje me peshqir dhe lëre të pushojë 30 minuta në vend të ngrohtë.
- Ndërkohë përgatit mbushjen: skuq qepën në vaj ulliri derisa të zbutet, shto spinaqin dhe skuqe derisa të bjerë plotësisht. Largoje nga zjarri, kulloje mirë dhe lëre të ftohet. Përzieje me djathin e thërrmuar, kripën dhe piperin.
- Ndaje brumin në 8 toptha të barabartë. Hape secilin me rul në petulla të holla rrethore (rreth 25 cm diametër).
- Shtro 2-3 lugë mbushje në gjysmën e petullës, lëre 1-2 cm larg skajeve. Palose gjysmën tjetër mbi mbushje dhe shtyp skajet mirë me gishta.
- Pjeki petullat në saç të nxehtë ose tigan të thatë jo-ngjitës, 2-3 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë me njolla kafe.
- Lyeri petullat e nxehta me pak gjalpë të shkrirë dhe shërbeji menjëherë.
Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 30 minuta pushim i brumit) | Koha e pjekjes: rreth 20 minuta | Porcione: 4 (8 petulla)
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.