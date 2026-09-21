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Gözleme turke — petulla të holla të mbushura me spinaq dhe djathë

Petulla tradicionale turke të pjekura në saç, me mbushje spinaqi dhe djathi — një recetë e thjeshtë dhe e shijshme për çdo vakt.

· 2 min lexim
Gözleme turke — petulla të holla të mbushura me spinaq dhe djathë

Përbërësit (për brumin, 8 petulla):

  • 500 g miell gruri
  • 250 ml ujë të ngrohtë
  • 2 lugë vaj ulliri
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1 lugë çaji maja (majë) e thatë buke

Për mbushjen:

  • 300 g spinaq të freskët, të larë dhe të copëtuar
  • 200 g djathë të bardhë (feta), të thërrmuar
  • 1 qepë e vogël, e prerë imët
  • 2 lugë vaj ulliri
  • kripë dhe piper të zi sipas shijes
  • gjalpë i shkrirë për lyerjen e petullave të pjekura

Hapat e përgatitjes:

  1. Në një enë të madhe përziej miellin, majanë e thatë dhe kripën. Shto ujin e ngrohtë dhe vajin e ullirit dhe ngjiz një brumë të butë e elastik. Mbuloje me peshqir dhe lëre të pushojë 30 minuta në vend të ngrohtë.
  2. Ndërkohë përgatit mbushjen: skuq qepën në vaj ulliri derisa të zbutet, shto spinaqin dhe skuqe derisa të bjerë plotësisht. Largoje nga zjarri, kulloje mirë dhe lëre të ftohet. Përzieje me djathin e thërrmuar, kripën dhe piperin.
  3. Ndaje brumin në 8 toptha të barabartë. Hape secilin me rul në petulla të holla rrethore (rreth 25 cm diametër).
  4. Shtro 2-3 lugë mbushje në gjysmën e petullës, lëre 1-2 cm larg skajeve. Palose gjysmën tjetër mbi mbushje dhe shtyp skajet mirë me gishta.
  5. Pjeki petullat në saç të nxehtë ose tigan të thatë jo-ngjitës, 2-3 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë me njolla kafe.
  6. Lyeri petullat e nxehta me pak gjalpë të shkrirë dhe shërbeji menjëherë.

Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 30 minuta pushim i brumit) | Koha e pjekjes: rreth 20 minuta | Porcione: 4 (8 petulla)

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