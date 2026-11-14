Haziri: Fotografinë e Titos ua larguam nga shtëpitë, por jo nga mendjet
Në një reagim në rrjetin social Facebook, ku ka kujtuar rrugëtimin historik të Kosovës, rolin e liderëve dhe sakrificat për liri, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri, është ndalur te përpjekjet e hershme të popullit për t’u shkëputur përfundimisht nga e kaluara totalitare dhe simbolet e saj.
Haziri ka theksuar se pavarësisht fshirjes së gjurmëve fizike të regjimit të vjetër nga ambientet dhe institucionet, nostalgjia tek disa individë mbetet një sfidë e kujtesës kolektive.
“Edhe foton e Titos ua larguam nga dhomat e shtëpive, emrin e shkruar ua larguam nga librat dhe mendjet e tyre, por nostalgjinë për të, si duket, jo,” ka shprehur ai, duke vënë në pah se populli mban mend gjatë dhe se ndërtimi i së ardhmes kërkoi një shkëputje të thellë nga e kaluara.
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