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14 Nën 2026
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Kombetarja

VIDEO/ Shqipëria zbarkon në Budapest, një futbollist vetëm për “xhiro turistike” me kuqezinjtë

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VIDEO/ Shqipëria zbarkon në Budapest, një futbollist vetëm për “xhiro turistike” me kuqezinjtë

Kombëtarja shqiptare e futbollit ka udhëtuar sot pasdite drejt Budapestit, ku nesër do të zhvillojë ndeshjen e fundit në Grupin C1, “finalen” ndaj Bjellorusisë ku një fitore ose barazim na mban në vendin e parë.

Ekipi ka udhëtuar i plotë drejt Budapestit, ose më saktësisht me “shtesa”, pasi mesfushori Ylber Ramadani është vendosur të mbetet pjesë e tij. Edhe pse i pezulluar për shkak kartonësh të verdhë, mesfushori ka vendosur të qëndrojë me pjesën tjetër të skuadrës, edhe për të festuar fitoren e mundshme të grupit dhe arritjen e objektivit të këtij edicioni ku ai ka qenë një figurë qendrore e skuadrës së Maran.

Ekipi ka zgjedhur që të zhvillojë stërvitjen e fundit në “Shtëpinë e Futbollit” gjatë paradites, ndaj është thjesht për “vizitë” në stadiumin ku do zhvillohet ndeshja.

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