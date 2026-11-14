VIDEO/ Shqipëria zbarkon në Budapest, një futbollist vetëm për “xhiro turistike” me kuqezinjtë
Kombëtarja shqiptare e futbollit ka udhëtuar sot pasdite drejt Budapestit, ku nesër do të zhvillojë ndeshjen e fundit në Grupin C1, “finalen” ndaj Bjellorusisë ku një fitore ose barazim na mban në vendin e parë.
Ekipi ka udhëtuar i plotë drejt Budapestit, ose më saktësisht me “shtesa”, pasi mesfushori Ylber Ramadani është vendosur të mbetet pjesë e tij. Edhe pse i pezulluar për shkak kartonësh të verdhë, mesfushori ka vendosur të qëndrojë me pjesën tjetër të skuadrës, edhe për të festuar fitoren e mundshme të grupit dhe arritjen e objektivit të këtij edicioni ku ai ka qenë një figurë qendrore e skuadrës së Maran.
Ekipi ka zgjedhur që të zhvillojë stërvitjen e fundit në “Shtëpinë e Futbollit” gjatë paradites, ndaj është thjesht për “vizitë” në stadiumin ku do zhvillohet ndeshja.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.