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Kombetarja

Ndryshim në radhët e Kombëtares, Maran heq dorë nga një prej zbulimeve

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Ndryshim në radhët e Kombëtares, Maran heq dorë nga një prej zbulimeve

Trajneri i Kombëtares shqiptare, Rolando Maran, ka vendosur që të lërë të lirë mbrojtësin Samuele Sina që t’i bashkohet Kombëtares U21 për ndeshjen miqësore ndaj Spanjës.

Mbrojtësi i cili debutoi me trajnerin në grumbullimin e kaluar, ishte në tribunë në sfidën ndaj Finlandës dhe pritej që e njëjta gjë të ndodhte edhe në Budapest përballë Bjellorusisë.

Ndaj është vendosur që ai të shkojë dhe marrë minuat në ndeshjen që kuqezinjtë e vegjël luajnë në Tiranë ndaj Spanjës këtë të martë.

“Mbrojtësi Samuele Sina nuk ka udhëtuar me Kombëtaren A drejt Budapestit për ndeshjen e fundit ndaj Bjellorusisë, pasi është bashkuar me Kombëtaren U-21. Sina do të jetë në dispozicion të trajnerit Alban Bushi për ndeshjen miqësore ndaj Spanjës U-21, që do të zhvillohet të martën, më 17 nëntor, në stadiumin “Air Albania”, në orën 19:00”, shkruhej në njoftimin e FSHF.

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