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Konflikti SHBA - Iran

Valë e re sulmesh ajrore izraelite në Libanin jugor: goditen Talloussah, Nabatieh al-Fawqa dhe zona Jinjil në al-Qantara

Agjencia kombëtare libaneze e lajmeve raporton një seri sulmesh ajrore izraelite në Libanin jugor mbrëmjen e së enjtes, ndërsa forcat izraelite shkrepën fishekë ndriçues mbi fshatrat kufitarë Yater dhe Beit Lif.

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Tymi ngrihet pas një sulmi ajror izraelit në lagjen Bachoura të Bejrutit, mars 2026. Foto: Megaphone / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)
Tymi ngrihet pas një sulmi ajror izraelit në lagjen Bachoura të Bejrutit, mars 2026. Foto: Megaphone / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Izraeli kreu një valë të re sulmesh ajrore në Libanin jugor mbrëmjen e së enjtes, sipas agjencisë kombëtare libaneze të lajmeve. Avionët luftarakë izraelitë goditën fshatin Talloussah dhe nisën dy sulme në zonën Jinjil të al-Qantarës, ndërsa një sulm tjetër ajror goditi Nabatieh al-Fawqan.

Forcat izraelite shkrepën gjithashtu fishekë ndriçues mbi periferinë e Yater-it dhe Beit Lif-it, dy fshatra kufitarë në jug të vendit. Deri tani nuk ka detaje zyrtare për viktima apo dëme materiale nga kjo valë sulmesh.

Sulmet e së enjtes vijnë vetëm disa orë pas një vale tjetër sulmesh izraelite në Libanin jugor, të cilat goditën qytete e fshatra të shumta. Fronti libanez mbetet nën presion të vazhdueshëm, ndërsa Izraeli ka intensifikuar në javët e fundit operacionet në jug të Libanit, paralelisht me luftën e vazhdueshme SHBA–Izrael kundër Iranit.

Libani ka kërkuar vazhdimisht mbështetje ndërkombëtare mes sulmeve izraelite, ndërsa frika për një fushatë të re të gjerë izraelite në Liban ka shtuar presionin diplomatik në rajon.

Burimi: Al Jazeera

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