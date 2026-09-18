Dallas Wings dhe Los Angeles Sparks barazojnë 25-25 pas kuarterit të parë
Më 17 shtator 2026, Los Angeles Sparks dhe Dallas Wings mbyllën kuarterin e parë të përballjes së tyre të barabartë 25-25. Në atë moment, rekordi i Sparks ishte 15-25, ndërsa Wings shënonte 24-16.
Sipas Bleacher Report, gjatë kuarterit të parë u vunë re disa episode vendimtare: Dearica Hamby gaboi gjuajtjen e lirë të parë nga dy, Alysha Clark bëri një faull personal (Hamby mori faullin), Aziaha James shënoi një tri-pikësh me stepback, Jessica Shepard mori një riballë mbrojtëse, dhe Tonie Morgan humbi një layup pranë tabelës.
Ndeshja vijoi me të dyja skuadrat të barabarta në pikë, teksa periudhat e ardhshme priteshin të vendosnin ritmin dhe epërsinë e takimit.
Për përditësime dhe pasqyrime më të detajuara rreth zhvillimeve të këtij takimi, shikoni raportimin e Bleacher Report.
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