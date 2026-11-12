☁️
Tiranë 23°C · Vranët 12 Nëntor 2026
S&P 500 7,619 ▲1.31%
DOW 52,486 ▲0.49%
NASDAQ 25,466 ▲1.6%
NAFTA 86.29 ▼0.28%
ARI 3,909 ▼2.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
₿ CRYPTO
BTC $71,883 ▼ -2.33% ETH $1,988 ▼ -3.02% XRP $1.0232 ▼ -3.05% SOL $80.6300 ▼ -3.97%
S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 86.29 ▼0.28 % ARI 3,909 ▼2.3 % S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 86.29 ▼0.28 % ARI 3,909 ▼2.3 %
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
12 Nën 2026
Breaking
Dy plagosje me thikë brenda pak orësh në Fushë-Krujë, një i arrestuar dhe 2 vëllezër të shpallur në kërkim! Mbajti të dënuarin në burg përtej afateve, KLP jep masë disiplinore ndaj prokurores në Berat, i ul pagën për 6 muaj! Zgjedhjet vendore/ PD nis fushatën, Berisha shpërndan urdhrin e firmosur: Gjeni figura mes studentëve dhe pedagogëve në pro SHBA – Jep dorëheqjen drejtori i Nvidia-s, Jensen Huang Jensen Huang jep dorëheqje nga Nvidia – skandali që i dha fund një epoke
Menu
Sporti

Matterazzi për goditjen e Zidane pas vdekjes së de Miguel: Falenderoj Zotin që s’më ndodhi asgjë!

· 1 min lexim
Matterazzi për goditjen e Zidane pas vdekjes së de Miguel: Falenderoj Zotin që s’më ndodhi asgjë!

Dy dekada pas goditjes më të famshme me kokë në historinë e Kupës së Botës, Marco Materazzi flet përsëri për Zinedine Zidane.

Ish-mbrojtësi në një intervistë për “La Gazzetta dello Sport”, përpara ndeshjes mes Italisë dhe Francës, përveç se tregoi mungesën e paqejes mes tij dhe Zizusë, tërhoqi një paralele të habitshme me një tragjedi të ditëve të fundit… vdekjen e Jesús de Miguel.

“Vdekja e Jesús de Miguel më bëri të falënderoj Zotin që nuk ndodhi asgjë më e keqe me mua”, tha Materazzi. “Ai portier u akuzua për vrasje të paqëllimshme për një faull. Çfarë do të kishte ndodhur nëse do të më kishte ndodhur mua?”, reflektoi italiani gjatë intervistës. A.V.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu