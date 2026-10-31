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31 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t godasin me raketa balistike aeroportin e Adenit dhe pallatin presidencial

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Aeroporti ndërkombëtar i Adenit në Jemen (foto arkivi, Wikimedia Commons)

Huthi-t lëshuan të premten raketa balistike ndaj aeroportit ndërkombëtar të Adenit dhe pallatit presidencial në qytet, thanë forcat qeveritare të Jemenit, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës.

Zëdhënësi i forcave qeveritare, Majed al-Nazili, shkroi në rrjetet sociale se “militia vazhdon të shënjestrojë pasuritë e popullit jemenit”, pa dhënë detaje për viktima, dëme apo nëse raketat goditën objektivat e synuar.

Dëshmitarët i thanë agjencisë AFP se panë ambulanca duke hyrë në pallatin presidencial pasi në Aden u dëgjuan dy shpërthime. Adeni është selia e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit.

Sulmi i ri vjen vetëm një ditë pasi aeroporti i Adenit u rihap pas mbylljes së përkohshme nga sulmet me raketa të Huthi-ve më 28 tetor dhe pasi qeveria e Jemenit i kërkoi Këshillit të Sigurimit të OKB-së masa ndëshkuese për sulmet ndaj aeroportit.

Huthi-t, të mbështetur nga Irani, kanë goditur vazhdimisht aeroportin dhe objektet qeveritare në Aden gjatë javëve të fundit, ndërsa luftimet në Jemen janë përshkallëzuar paralelisht me luftën SHBA–Iran.

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