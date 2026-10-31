Huthi-t godasin me raketa balistike aeroportin e Adenit dhe pallatin presidencial
Huthi-t lëshuan të premten raketa balistike ndaj aeroportit ndërkombëtar të Adenit dhe pallatit presidencial në qytet, thanë forcat qeveritare të Jemenit, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës.
Zëdhënësi i forcave qeveritare, Majed al-Nazili, shkroi në rrjetet sociale se “militia vazhdon të shënjestrojë pasuritë e popullit jemenit”, pa dhënë detaje për viktima, dëme apo nëse raketat goditën objektivat e synuar.
Dëshmitarët i thanë agjencisë AFP se panë ambulanca duke hyrë në pallatin presidencial pasi në Aden u dëgjuan dy shpërthime. Adeni është selia e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit.
Sulmi i ri vjen vetëm një ditë pasi aeroporti i Adenit u rihap pas mbylljes së përkohshme nga sulmet me raketa të Huthi-ve më 28 tetor dhe pasi qeveria e Jemenit i kërkoi Këshillit të Sigurimit të OKB-së masa ndëshkuese për sulmet ndaj aeroportit.
Huthi-t, të mbështetur nga Irani, kanë goditur vazhdimisht aeroportin dhe objektet qeveritare në Aden gjatë javëve të fundit, ndërsa luftimet në Jemen janë përshkallëzuar paralelisht me luftën SHBA–Iran.
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