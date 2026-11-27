Peyton Miller udhëheq New Englandin drejt gjysmëfinales, Philadelphia kërkon përmbysjen në shtëpi
New England Revolution është vetëm një fitore larg gjysmëfinales së Konferencës Lindore. Skuadra e vendit të tretë udhëton të shtunën në Subaru Park për ndeshjen e dytë kundër Philadelphia Union, të gjashtit, në orën 4:30 pasdite (ET), e transmetuar në Apple TV, dhe një fitore do ta çonte drejtpërdrejt në gjysmëfinalet e Audi 2026 MLS Cup Playoffs, siç shkruan Jonathan Sigal në MLSSoccer.com.
Heroi i ndeshjes së parë ishte Peyton Miller. Ylli vendas 19-vjeçar detyroi një autogol dhe shënoi një vole të fuqishme në fitoren 2-0 në shtëpi ndaj Phillyt fundjavën e kaluar, duke i dhënë New Englandit avantazhin në seri dhe një mundësi të artë për ta mbyllur atë në fushë kundërshtare.
Paraqitja e Millerit ishte vazhdim i një sezoni shpërthyes. Ai e mbylli sezonin e rregullt me 16 kontribute në gola, 7 gola dhe 9 asiste, dhe trajneri Marko Mitrović thotë se i riu po e shndërron potencialin në performancë. Sipas Mitrovićit, përparimi më i madh i Millerit është pjekuria për të kthyer 90 metra prapa për të mbrojtur portën e vet dhe për të sulmuar me të njëjtën energji.
Seria po ashtu vë në pah një brez të ri lojtarësh të kombëtares amerikane. Miller dhe Brooklyn Raines, të dy nga New England, bënë debutimet e tyre me ekipin e parë të SHBA-së në kampin e shtatorit dhe tetorit që hapi ciklin drejt Kupës së Botës 2030, atëherë nën drejtimin e trajnerit Mauricio Pochettino. Nga ana tjetër, Philadelphia vjen me të rinjtë e vet vendas, Cavan Sullivan, Neil Pierre dhe Frankie Westfield, ndërsa Sullivan dhe Pierre ndihmuan SHBA-në të arrinte në gjysmëfinalet e Ligës së Kombeve të Concacaf 2026-27.
Nëse Philadelphia arrin ta detyrojë ndeshjen e tretë, seria kthehet në Gillette Stadium më 2 dhjetor. Atje, Sullivan, i shpallur rishtazi Lojtari i Ri i Vitit 2026 në MLS, pritet të ketë fjalën e tij. Trajneri i përkohshëm i Unionit, Ryan Richter, ka lavdëruar etikën e punës dhe ambicien e Sullivanit, si edhe atmosferën e zjarrtë të tifozëve të Phillyt në shtëpi.
Mesfushori i Revolution, Dániel Gazdag, e njeh mirë atë atmosferë. Ai kaloi 4.5 sezone në Philadelphia, nga viti 2021 deri në 2025, dhe arriti me ta finalen e MLS Cup 2022. Gazdag thotë se tifozët e Phillyt janë pasionantë dhe armiqësorë ndaj kundërshtarit, por New England është gati, dhe një atmosferë e tillë, sipas tij, i ndihmon edhe ata.
Të shtunën, pra, vendoset shumë: një fitore e çon New Englandin në gjysmëfinale, ndërsa një fitore e Philadelphias e çon serinë në një ndeshje të tretë vendimtare më 2 dhjetor.
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