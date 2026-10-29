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Konflikti SHBA - Iran

Autoritetet në Taiz kërkojnë hetim për substanca toksike të pretenduara në raketat e Huthi-ve

Autoriteti lokal i guvernatoratit Taiz në Jemen u ka kërkuar autoriteteve shtetërore të hetojnë raportet se raketat e Huthi-ve mund të përmbajnë substanca toksike të ndaluara ndërkombëtarisht, pas rasteve të raportuara të humbjes së ndjenjave dhe vështirësive në frymëmarrje te civilë dhe ushtarë.

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Luftëtarë të forcave qeveritare të Jemenit në zonën malore të Taizit (foto ilustruese)

Autoriteti lokal i guvernatoratit Taiz, në jugperëndim të Jemenit, ka kërkuar zyrtarisht hapjen e një hetimi mbi pretendimet se raketat e përdorura nga Huthi-t përmbajnë substanca toksike të ndaluara ndërkombëtarisht, siç njofton Al Jazeera, duke cituar agjencinë e lajmeve Saba.

Sipas autoritetit lokal, janë marrë raporte për incidente të ngjashme me raste të mëparshme, në të cilat civilë dhe ushtarë besnikë të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit kanë shfaqur humbje ndjenjash dhe shenja mbytjeje pas sulmeve me raketa.

Autoritetet e Taizit u kanë kërkuar institucioneve shtetërore të hetojnë lidhjen e mundshme midis simptomave të raportuara dhe substancave që mund të jenë çliruar nga raketat gjatë goditjeve.

Kërkesa vjen ndërsa luftimet mes Huthi-ve dhe forcave të qeverisë së mbështetur nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite janë përshkallëzuar në disa fronte të Jemenit, përfshirë rrethinën e Taizit dhe qytetin jugor Aden, ku aeroporti ndërkombëtar është goditur disa herë gjatë ditëve të fundit.

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