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Ukraina

GUR identifikon mercenarin nga Botsvana që luftoi për Rusinë në rajonin e Luhanskut

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Drejtoria Kryesore e Inteligjencës e Ukrainës (GUR) ka zbuluar identitetin e një tjetër mercenari afrikan të eliminuar teksa luftonte për Rusinë kundër Ukrainës. Bëhet fjalë për Pako Namogang, shtetas i Botsvanës, i cili u vra në luftime në rajonin e Luhanskut.

Siç njofton Ukrinform, duke cituar GUR-in, Namogang kishte lindur më 30 maj 2001. Sipas inteligjencës ukrainase, ai është shtetasi i parë i Botsvanës i identifikuar si i eliminuar në luftën e Rusisë kundër Ukrainës.

Rekrutimi i tij ishte bërë përmes rrjeteve sociale. Një rekrutues rus, në një bisedë në WhatsApp të quajtur “Work in Russia”, kërkonte hapur njerëz për shërbim në ushtrinë ruse. Namogang u kishte dorëzuar rekrutuesve edhe të dhënat personale dhe të pasaportave të miqve të tij, fati i të cilëve nuk dihet.

Më 6 korrik 2026 ai fluturoi nga Johanesburgu drejt Moskës. Sipas GUR-it, ndihma që ai mori në Afrikën e Jugut tregon për përfshirjen e mundshme të një zyrtari të përfaqësisë tregtare ruse, ndërsa inteligjenca ukrainase thekson se Rusia në këtë mënyrë shkel Aktin e Afrikës së Jugut për Rregullimin e Ndihmës Ushtarake të Huaj të vitit 1998. Namogang mbërriti në Moskë më 7 korrik dhe më 21 korrik nënshkroi një kontratë njëvjeçare; oficeri përgjegjës ishte togeri i lartë A. V. Levykin. Në rekrutimin e tij dhe të të huajve të tjerë ishin përfshirë edhe të ashtuquajturit ndërmjetës Elizaveta Savinovskikh dhe Mikhail Petrushenko.

Ai u vendos në qendrën rinore ushtarako-patriotike “Avangard” në Parkun Patriot pranë Moskës dhe më pas kaloi një javë e gjysmë në një qendër stërvitore, përpara se të dërgohej në territoret e pushtuara. Rreth mesit të gushtit 2026, Namogang u eliminua në luftime pranë Novoliubivkës në rajonin e Luhanskut.

Sipas projektit “Khochu Zhit” (“Dua të Jetoj”), të paktën 25 shtetas të Botsvanës kanë nënshkruar kontrata me trupat ruse. Njëri prej tyre ndodhet në robëri.

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