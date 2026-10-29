WWD Honors 2026 në Nju Jork: nderohen Bernard Arnault, Haider Ackermann dhe Michael Rider
Në ceremoninë te Cipriani South Street, paralelisht me samitin e drejtuesve të modës, u vlerësuan emrat më me ndikim të industrisë, nga shtëpia LVMH te Tom Ford dhe Celine
Ceremonia WWD Honors 2026 u mbajt të martën, më 27 tetor, te Cipriani South Street në Nju Jork, paralelisht me samitin WWD Apparel & Retail CEO Summit, siç njofton WWD. Bernard Arnault, kreu i grupit LVMH, mori vlerësimin John B. Fairchild Honor.
Haider Ackermann, drejtori kreativ i Tom Ford, u nderua për dizajnin e veshjeve për gra, ndërsa Michael Rider i Celine u nderua për dizajnin e veshjeve për burra. Morris Goldfarb i G-III Apparel Group mori vlerësimin për lidershipin kreativ, ndërsa stilisti Henry Zankov u shpall emri për t’u ndjekur.
Në tapetin e kuq u vu re edhe aktori François Arnaud, ambasador i Saint Laurent, i veshur me një kostum të gjerë të Anthony Vaccarello-s, të cilin e quajti “mjeshtër”. Koleksioni i fundit i Vaccarello-s për Saint Laurent u prezantua në Paris më 29 shtator, ndërsa grupi Kering njoftoi largimin e tij më 9 tetor, pas një dekade në krye të shtëpisë.
Mes të ftuarve të veshur më bukur u dalluan Tracee Ellis Ross me Celine, Chloe Fineman dhe Rebecca Hall me Tom Ford të Haider Ackermann, Michelle Monaghan me Altuzarra dhe Lexi Minetree me një krijim arkivor të Givenchy.
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