🌤️
Tiranë 8°C · Kryesisht kthjellët 29 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.28%
DOW 52,475 ▲0.19%
NASDAQ 26,550 ▲0.27%
NAFTA 101.94 ▼0.82%
ARI 4,075 ▲0.58%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
₿ CRYPTO
BTC $80,690 ▼ -0.12% ETH $2,337 ▼ -0.56% XRP $1.3129 ▼ -1.31% SOL $101.1900 ▼ -0.22%
S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.94 ▼0.82 % ARI 4,075 ▲0.58 % S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.94 ▼0.82 % ARI 4,075 ▲0.58 %
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
29 Tet 2026
Breaking
Bloomberg dhe dy firma të Wall Street paguajnë Truth Social për qasje më të shpejtë te postimet e Trump, deri në 100 mijë dollarë në muaj Ushtria ukrainase mund të porosisë robotë tokësorë amfibë në Brave1 Market GUR identifikon mercenarin nga Botsvana që luftoi për Rusinë në rajonin e Luhanskut Autoritetet në Taiz kërkojnë hetim për substanca toksike të pretenduara në raketat e Huthi-ve WWD Honors 2026 në Nju Jork: nderohen Bernard Arnault, Haider Ackermann dhe Michael Rider
Menu
Moda

WWD Honors 2026 në Nju Jork: nderohen Bernard Arnault, Haider Ackermann dhe Michael Rider

Në ceremoninë te Cipriani South Street, paralelisht me samitin e drejtuesve të modës, u vlerësuan emrat më me ndikim të industrisë, nga shtëpia LVMH te Tom Ford dhe Celine

· 2 min lexim
WWD Honors 2026 në Nju Jork. Foto: Page Six.

Ceremonia WWD Honors 2026 u mbajt të martën, më 27 tetor, te Cipriani South Street në Nju Jork, paralelisht me samitin WWD Apparel & Retail CEO Summit, siç njofton WWD. Bernard Arnault, kreu i grupit LVMH, mori vlerësimin John B. Fairchild Honor.

Haider Ackermann, drejtori kreativ i Tom Ford, u nderua për dizajnin e veshjeve për gra, ndërsa Michael Rider i Celine u nderua për dizajnin e veshjeve për burra. Morris Goldfarb i G-III Apparel Group mori vlerësimin për lidershipin kreativ, ndërsa stilisti Henry Zankov u shpall emri për t’u ndjekur.

Në tapetin e kuq u vu re edhe aktori François Arnaud, ambasador i Saint Laurent, i veshur me një kostum të gjerë të Anthony Vaccarello-s, të cilin e quajti “mjeshtër”. Koleksioni i fundit i Vaccarello-s për Saint Laurent u prezantua në Paris më 29 shtator, ndërsa grupi Kering njoftoi largimin e tij më 9 tetor, pas një dekade në krye të shtëpisë.

Mes të ftuarve të veshur më bukur u dalluan Tracee Ellis Ross me Celine, Chloe Fineman dhe Rebecca Hall me Tom Ford të Haider Ackermann, Michelle Monaghan me Altuzarra dhe Lexi Minetree me një krijim arkivor të Givenchy.

Nga tapeti i kuq i WWD Honors 2026 te Cipriani South Street. Foto: Page Six.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu