Italia gjobit Meta-n me 805 milionë euro për përdorimin e fotove dhe videove pa lejen e përdoruesve
Autoriteti italian i mbrojtjes së të dhënave thotë se aplikacioni Facebook për Android ka aksesuar foto, video dhe metadatat e rreth 20 milionë italianëve pa pëlqim specifik; Meta ka njoftuar apelim dhe e quan gjobën disproporcionale.
Autoriteti Italian i Mbrojtjes së të Dhënave gjobiti Meta-n me 805 milionë euro, gjoba më e madhe në historinë e tij, siç njofton Shqiptarja.com, sepse aplikacioni Facebook për Android aksesoi foto, video dhe metadatat përkatëse në telefonat e rreth 20 milionë italianëve pa pëlqimin e tyre specifik dhe pa shpjeguar çfarë po ndodhte. Meta njoftoi se do ta apelojë vendimin.
Në qendër të çështjes është funksioni aktiv që nga viti 2023, “Merri sugjerime nga galeria juaj kur shfletoni Facebook-un”, përmes të cilit aplikacioni merr foto dhe video nga telefoni dhe sugjeron postimin e tyre. Sipas Autoritetit, qasja në galeri kërkohet vetëm një herë, me një paralajmërim të përgjithshëm, ndërsa leja e plotë i lejon aplikacionit të lexojë gjithë arkivin e fotove, zakonisht përgjithmonë.
Hetimi nisi në korrik 2025, pas një raporti nga Qendra e Mbrojtjes së Konsumatorit të Bolzanos. Dispozita e shkelur është Neni 122 i Kodit të Privatësisë, që kërkon pëlqim të lirë e të informuar për qasjen në pajisje.
Një zëdhënës i Meta-s tha se kompania nuk pajtohet fuqimisht me vlerësimin e Autoritetit, e quan gjobën disproporcionale dhe thotë se funksioni thjesht ndihmon njerëzit të postojnë foto dhe video. Sipas kompanisë, përdoruesit japin leje në pajisje para se funksioni të punojë dhe mund ta ndryshojnë atë në çdo kohë. Meta kërkoi edhe që dosja t’i kalonte autoritetit irlandez, por Autoriteti italian tha se për çështjet e privatësisë elektronike nuk ekziston mekanizmi “one-stop-shop”.
Meta ka 60 ditë për t’u pajtuar: duhet të kërkojë pëlqim specifik, të shpjegojë qartë qëllimin dhe si çaktivizohet funksioni, i cili duhet të mbetet i çaktivizuar si parazgjedhje. Autoritetin duhet ta njoftojë për iniciativat brenda 30 ditësh dhe për masat brenda 90 ditësh.
Gjoba është rreth 0.47% e xhiros globale të grupit, ndërsa rekordi i mëparshëm italian ishte gjoba 79,107,101 euro ndaj Enel Energia-s.
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