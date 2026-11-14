Tiranë 13°C · Pjesërisht vranët 15 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $63,439 ▼ -6.81% ETH $1,742 ▼ -9.34% XRP $0.8949 ▼ -11.06% SOL $69.0700 ▼ -10.81%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
15 Nën 2026
Breaking
Shujta e mëngjesit mbi 2 euro, tri paga në pensionim, paga jubilare, SBASHK-u me kërkesa për kontratën e re “Ke rënë pre e propagandës së kuqe”, debat i pazakontë për energjinë mes dy deputetëve të LDK-së Pushtet i ri në Serbi, qasje e vjetër ndaj Kosovës Seattle humb Ragen për Wild Card, Komiteti Disiplinor e pezullon dy ndeshje dhe gjobit Suárezin Eurodeputeti italian Danilo Della Valle takon Listën Studentore në Beograd: zërat e studentëve duhet të dëgjohen në Bruksel
Menu
Ekspozita

Trashëgimtarët e Fischer-it kërkojnë tërheqjen e Van Gogh-ut 180 milionë dollarë nga ankandi i Sotheby’s

Trashëgimtarët e botuesit gjerman Samuel Fischer thonë se "Châtaigniers en fleurs" u shit nën presion në vitin 1936, në kohën e persekutimit nazist, ndërsa Sotheby's thotë se kërkimet e saj nuk e kanë vërtetuar këtë dhe kërkon një zgjidhje të përbashkët.

· 2 min lexim
Châtaigniers en fleurs, Vincent van Gogh, maj 1890

Sotheby’s thotë se po punon për të zgjidhur mosmarrëveshjen mbi shitjen e planifikuar të pikturës së Vincent van Gogh “Châtaigniers en fleurs” (“Gështenjat në lulëzim”), e vlerësuar 180 milionë dollarë (136 milionë stërlina), që del në ankand në Nju Jork të mërkurën, më 18 nëntor, si pjesë e koleksionit Blaquier-Arrieta, siç njofton BBC.

Përfaqësuesit e trashëgimtarëve të familjes Fischer — pronarë të mëparshëm gjermanë të veprës — thonë se ajo mund të jetë shitur nën presion gjatë ngritjes së nazistëve. Sipas The New York Times, avokati i tyre në Berlin, Gunnar Schnabel, i shkroi Sotheby’s më 12 nëntor duke kërkuar tërheqjen e pikturës dhe duke thënë se ajo u shit në Amsterdam para Luftës së Dytë Botërore për shkak të humbjeve financiare që shtëpia botuese e familjes pësoi nën nazistët. Ai kërkoi që Sotheby’s të provojë se shitja e vitit 1936 u bë me vlerë tregu dhe do të kishte ndodhur edhe pa sundimin nazist, si dhe u shpreh i gatshëm për një zgjidhje të drejtë sipas Parimeve të Uashingtonit të vitit 1998.

Sotheby’s i tha BBC-së se i merr shumë seriozisht çështjet e prejardhjes dhe kthimit, ka bërë kërkime të gjera mbi historinë e pronësisë së veprës, është në dialog me përfaqësuesit e trashëgimtarëve dhe, ndonëse kërkimet e deritanishme nuk kanë vërtetuar shitjen nën presion, është e përkushtuar për një zgjidhje të kënaqshme për të dyja palët. BBC ka kontaktuar avokatin për koment.

Prejardhja e veprës, sipas Sotheby’s, nis me Samuel Fischer-in, botuesin e njohur gjerman, i cili e bleu pikturën në vitin 1909. Pas vdekjes së tij në vitin 1934, ajo i kaloi familjes — Brigitte dhe Gottfried Bermann-Fischer. Vepra ishte depozituar te Paul Cassirer në Amsterdam në vitin 1932 ose 1933, ndërsa në vitin 1936 kaloi te Henriette dhe Marcel Kapferer në Paris. Pronarët e tanishëm e blenë në vitin 1975. Vepra është pikturuar në Auvers-sur-Oise në maj të vitit 1890.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu