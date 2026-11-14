Trashëgimtarët e Fischer-it kërkojnë tërheqjen e Van Gogh-ut 180 milionë dollarë nga ankandi i Sotheby’s
Trashëgimtarët e botuesit gjerman Samuel Fischer thonë se "Châtaigniers en fleurs" u shit nën presion në vitin 1936, në kohën e persekutimit nazist, ndërsa Sotheby's thotë se kërkimet e saj nuk e kanë vërtetuar këtë dhe kërkon një zgjidhje të përbashkët.
Sotheby’s thotë se po punon për të zgjidhur mosmarrëveshjen mbi shitjen e planifikuar të pikturës së Vincent van Gogh “Châtaigniers en fleurs” (“Gështenjat në lulëzim”), e vlerësuar 180 milionë dollarë (136 milionë stërlina), që del në ankand në Nju Jork të mërkurën, më 18 nëntor, si pjesë e koleksionit Blaquier-Arrieta, siç njofton BBC.
Përfaqësuesit e trashëgimtarëve të familjes Fischer — pronarë të mëparshëm gjermanë të veprës — thonë se ajo mund të jetë shitur nën presion gjatë ngritjes së nazistëve. Sipas The New York Times, avokati i tyre në Berlin, Gunnar Schnabel, i shkroi Sotheby’s më 12 nëntor duke kërkuar tërheqjen e pikturës dhe duke thënë se ajo u shit në Amsterdam para Luftës së Dytë Botërore për shkak të humbjeve financiare që shtëpia botuese e familjes pësoi nën nazistët. Ai kërkoi që Sotheby’s të provojë se shitja e vitit 1936 u bë me vlerë tregu dhe do të kishte ndodhur edhe pa sundimin nazist, si dhe u shpreh i gatshëm për një zgjidhje të drejtë sipas Parimeve të Uashingtonit të vitit 1998.
Sotheby’s i tha BBC-së se i merr shumë seriozisht çështjet e prejardhjes dhe kthimit, ka bërë kërkime të gjera mbi historinë e pronësisë së veprës, është në dialog me përfaqësuesit e trashëgimtarëve dhe, ndonëse kërkimet e deritanishme nuk kanë vërtetuar shitjen nën presion, është e përkushtuar për një zgjidhje të kënaqshme për të dyja palët. BBC ka kontaktuar avokatin për koment.
Prejardhja e veprës, sipas Sotheby’s, nis me Samuel Fischer-in, botuesin e njohur gjerman, i cili e bleu pikturën në vitin 1909. Pas vdekjes së tij në vitin 1934, ajo i kaloi familjes — Brigitte dhe Gottfried Bermann-Fischer. Vepra ishte depozituar te Paul Cassirer në Amsterdam në vitin 1932 ose 1933, ndërsa në vitin 1936 kaloi te Henriette dhe Marcel Kapferer në Paris. Pronarët e tanishëm e blenë në vitin 1975. Vepra është pikturuar në Auvers-sur-Oise në maj të vitit 1890.
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