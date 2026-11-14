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Eurodeputeti italian Danilo Della Valle takon Listën Studentore në Beograd: zërat e studentëve duhet të dëgjohen në Bruksel

Eurodeputeti i Lëvizjes Pesë Yje u takua në Beograd, me ftesë të Listës Studentore, me përfaqësues të saj, studentë dhe ekspertë, për gjendjen e demokracisë në Serbi dhe perspektivën evropiane të vendit.

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Danilo Della Valle
Danilo Della Valle. Foto: © European Union 2024 – Source: EP, via Wikimedia Commons

Eurodeputeti italian Danilo Della Valle, i Lëvizjes Pesë Yje, u takua në Beograd me përfaqësues të Listës Studentore, me studentë dhe ekspertë, me ftesë të vetë listës, siç njofton Danas, duke iu referuar agjencisë FoNet. Takimi, të cilin Lista Studentore e njoftoi në platformën X, u përqendrua në gjendjen e demokracisë në Serbi, në lëvizjen studentore, në zgjedhjet e ardhshme dhe në perspektivën evropiane të vendit.

Della Valle tha se erdhi për të mësuar, për të dëgjuar, për të kuptuar dhe për të shkëmbyer mendime mbi të ardhmen e Serbisë. Ai u shpreh se dëshiron të sigurohet që zërat e studentëve, të rinjve dhe të gjithë qytetarëve që mbrojnë demokracinë, drejtësinë dhe një të ardhme evropiane të dëgjohen qartë në Bruksel.

Eurodeputeti shtoi se në Bruksel do të çojë mesazhin se dialogu në Evropë duhet të jetë i hapur dhe se askush nuk duhet të përjashtohet.

Sipas Listës Studentore, takimi është pjesë e takimeve të saj ndërkombëtare me partnerë nga Evropa dhe bota, me qëllim prezantimin e programit të saj dhe të vizionit të saj për Serbinë si pjesë të familjes evropiane. Lista thekson se është e angazhuar për dialog dhe bashkëpunim me të gjithë aktorët që respektojnë demokracinë dhe sundimin e ligjit.

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