DC United ndahet nga trajneri René Weiler, Pareja pritet ta zëvendësojë
D.C. United është ndarë nga trajneri René Weiler, njoftoi klubi të shtunën, siç raporton MLSSoccer.com.
Vendimi vjen një javë pasi sezoni 2026 i D.C. United u mbyll me vendin e 14-të në Konferencën Lindore, me 33 pikë, ndërsa në renditjen e përgjithshme të ligës klubi u rendit i 28-ti nga 30 ekipe.
Weiler, trajner veteran zviceran, ishte emëruar në korrik 2025 dhe largohet me një bilanc prej 8 fitoresh, 19 humbjesh dhe 16 barazimesh në të gjitha garat, në një sezon e gjysmë në krye të ekipit.
“Duam ta falënderojmë René-n për angazhimin dhe kontributin e tij te D.C. United. I urojmë atij dhe familjes së tij gjithë të mirat”, tha Dr. Erkut Sogut, drejtori menaxhues i operacioneve të futbollit te D.C. United.
Sipas gazetarit Tom Bogert të The Athletic, D.C. United është pranë marrëveshjes për të emëruar si pasardhës Oscar Pareja-n, ish-trajnerin e Orlando City, FC Dallas dhe Colorado Rapids, i cili ka më shumë se një dekadë përvojë si trajner në MLS. Emërimi i Pareja-s nuk është zyrtarizuar ende nga klubi.
Skuadra e njohur si Black-and-Red e ka arritur për herë të fundit fazën playoff në vitin 2019. Para sezonit 2026, klubi kishte afruar sulmuesit Louis Munteanu dhe Tai Baribo si Lojtarë të Përcaktuar (Designated Players).
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