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15 Nën 2026
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MLS

Seattle humb Ragen për Wild Card, Komiteti Disiplinor e pezullon dy ndeshje dhe gjobit Suárezin

· 2 min lexim
Seattle humb Ragen për Wild Card, Komiteti Disiplinor e pezullon dy ndeshje dhe gjobit Suárezin

Komiteti Disiplinor i MLS-së ka dhënë disa vendime pas Javës 35 të sezonit 2026, siç njofton MLSSoccer.com, dhe lajmi më i rëndësishëm prek Seattle Sounders para playoff-it.

Komiteti e ka pezulluar mbrojtësin e Seattle Sounders, Jackson Ragen, për dy ndeshje dhe e ka gjobitur me një shumë të pazbuluar, sipas Parametrit 3 të Komitetit Disiplinor, për ndërhyrje të rëndë (serious foul play) në minutën e 76-të të ndeshjes së Seattle kundër LAFC-së më 7 nëntor.

Ragen do ta vuajë ndeshjen e parë të pezullimit në ndeshjen Wild Card të Konferencës Perëndimore kundër Real Salt Lake më 19 nëntor. Nëse Seattle kalon më tej në Audi 2026 MLS Cup Playoffs, ai do ta vuajë ndeshjen e dytë në ndeshjen e parë të serisë Best-of-3 të Raundit të Parë; në të kundërt, pezullimi do të kalojë në ndeshjen e parë të sezonit të rregullt 2027.

Në të njëjtin vendim, Komiteti e ka gjobitur sulmuesin e Inter Miami, Luis Suárez, për shkelje të politikës së ligës për simulim/përforcim (simulation/embellishment) në minutën e 82-të të ndeshjes së Miamit kundër Charlotte FC më 7 nëntor. Sipas njoftimit, kjo është shkelja e dytë e Suárezit në sezonin 2026.

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