OVL-UÇK kërkon hetim nga Prokuroria: Mospajtimet politike nuk justifikojnë kërcënimet me eliminim
Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK) ka reaguar ndaj etiketimeve nga figura të ndryshme publike, në të cilën Elmi Reqica, Sami Lushtaku, Ramush Haradinaj dhe Hysni Gucati janë cilësuar si “kapot e krimit dhe korrupsionit”, ndërsa është bërë thirrje për eliminimin e tyre nga skena politike.
Në reagimin e publikuar, OVL-UÇK e ka cilësuar të papranueshme një gjuhë të tillë, duke theksuar se etiketimet dhe thirrjet për eliminim nuk mund të konsiderohen mendim i lirë.
Organizata ka vlerësuar se drejtësia dhe paqja shoqërore nuk mund të ndërtohen përmes gjuhës së urrejtjes, kërcënimeve dhe linçimit publik.
Për këtë arsye, OVL-UÇK i ka bërë thirrje Prokurorisë së Shtetit dhe organeve kompetente që ta trajtojnë me seriozitet deklaratën, të vlerësojnë përmbajtjen dhe rrethanat e saj, si dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore.
“Mospajtimet politike nuk mund të justifikojnë gjuhën e eliminimit, kërcënimet apo nxitjen e dhunës ndaj askujt”, thuhet në reagim.
Në fund, OVL-UÇK ka theksuar se liria e shprehjes nuk nënkupton liri për të kërcënuar dhe se fjala publike duhet të shoqërohet me përgjegjësi publike dhe ligjore.
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