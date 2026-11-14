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14 Nën 2026
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NHL

Jankowski dhe Svechnikov shënojnë nga dy herë, Hurricanes mundin Kraken 5-1 dhe mbyllin me fitore të dyja ndeshjet e Global Series në Helsinki

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Jankowski dhe Svechnikov shënojnë nga dy herë, Hurricanes mundin Kraken 5-1 dhe mbyllin me fitore të dyja ndeshjet e Global Series në Helsinki

Carolina Hurricanes mundën Seattle Kraken 5-1 të shtunën, më 14 nëntor 2026, në Veikkaus Arena në Helsinki, në ndeshjen e dytë të NHL Global Series Finland, sipas NHL.com. Me këtë fitore, Hurricanes mbyllën me fitore të dyja ndeshjet e serisë, pasi kishin fituar edhe ndeshjen hapëse 4-1 të enjten, më 12 nëntor.

Hurricanes tani janë 16-3-2 dhe kanë fituar katër ndeshje radhazi, ndërsa Kraken janë 9-8-1 dhe pësuan humbjen e tretë radhazi, të kufizuar në vetëm 13 goditje në portë.

Jackson Blake hapi rezultatin me një gol në power play në minutën 11:12 të periodës së parë. Finlandezi Sebastian Aho bëri një pasim pa shikuar, me backhand mes këmbëve, për Blake, i cili gjuajti me një prekje pranë hash marks në të djathtë. Blake e zgjati serinë e tij të pikëve në 11 ndeshje; gjatë kësaj serie ai ka 13 pikë (pesë gola, tetë asistime).

Mark Jankowski e bëri 2-0 në minutën 17:30 të periodës së parë, me një gjuajtje pas një pasimi nga sulmuesi finlandez Jesperi Kotkaniemi, që kaloi mbi dorezën e Joey Daccord.

Andrei Svechnikov e bëri 3-0 në minutën 2:03 të periodës së dytë, me golin e tij të parë nga dy golat në power play, një gjuajtje me një prekje pas një pasimi nga Nikolaj Ehlers.

Matty Beniers e ngushtoi në 3-1 në minutën 6:06 të periodës së dytë: Bobby McMann bëri një pasim me backhand nga pas portës për Jordan Eberle, i cili e shërbeu Beniers për një gjuajtje mbi bllokuesin e Pyotr Kochetkov.

Svechnikov e bëri 4-1 në minutën 10:05 të periodës së dytë, sërish në power play, me një gjuajtje me një prekje pas një pasimi nga Shayne Gostisbehere. Daccord u tërhoq pas atij goli dhe u zëvendësua nga Philipp Grubauer, i cili bëri 22 pritje.

Seattle u tejkalua në goditje 10-3 në periodën e parë dhe 15-5 në të dytën.

Jankowski shënoi sërish në minutën 11:06 të periodës së tretë: Taylor Hall hyri mes rrathëve dhe pasoi për Jankowski, i cili e devijoi te shtylla e majtë, për rezultatin përfundimtar 5-1. Ishte goli i 10-të i Jankowski në 17 ndeshje këtë sezon; ai shënoi 11 gola në 68 ndeshje në sezonin 2025-26.

Në total, Nikolaj Ehlers dha tri asistime; Jankowski dhe Svechnikov shënuan nga dy gola secili; Carolina shkoi 3-5 në power play; dhe Pyotr Kochetkov bëri 12 pritje.

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