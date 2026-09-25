«Jo në emrin tim», Kuvendi i Fushë-Kosovës mblidhet të shtunën për aktgjykimin e Hagës
Seanca e jashtëzakonshme mbahet më 26 shtator në orën 10:00; në rend dite është miratimi i deklaratës së përbashkët «Jo në emrin tim».
Kuvendi Komunal i Fushë-Kosovës do të mblidhet në seancë të jashtëzakonshme të shtunën, më 26 shtator, për të diskutuar lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Sipas njoftimit zyrtar të komunës, në rend dite është shqyrtimi dhe miratimi i deklaratës së përbashkët «Jo në emrin tim».
Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës dhe nis në orën 10:00. Qytetarët e interesuar janë ftuar të marrin pjesë.
Kjo seancë vjen në vazhdën e valës së reagimeve të kuvendeve komunale ndaj aktgjykimit të Hagës, si seanca e mbledhur nga Kuvendi i Deçanit, duke e sjellë debatin mbi aktgjykimin edhe në Fushë-Kosovë.
Burimi: Klan Kosova
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.