YouTube sjell mjete të reja me AI: Do të ndihmojnë krijuesit, jo t’i zëvendësojnë
YouTube ka prezantuar një seri funksionesh të reja me inteligjencë artificiale, duke theksuar se teknologjia synon të lehtësojë punën e krijuesve dhe jo t’i zëvendësojë ata.
Në eventin vjetor “Made on YouTube” në Nju Jork, kompania prezantoi mjete të reja për editim, moderim, përkthim dhe monetizim, shumë prej të cilave do të integrohen te YouTube Shorts.
Një nga risitë kryesore është një asistent bisedor për editimin, i ndërtuar me teknologjinë Gemini të Google. Ai pritet të integrohet në YouTube Shorts dhe në aplikacionin YouTube Create në fillim të vitit 2027, duke ndihmuar krijuesit gjatë procesit të prodhimit.
YouTube po teston gjithashtu moderim të personalizuar me AI për komentet dhe po zgjeron mjetin për zbulimin e përdorimit të paautorizuar të fytyrës së krijuesve në video të gjeneruara me AI. Në të ardhmen, mbrojtja pritet të përfshijë edhe zërin.
Një tjetër zhvillim lidhet me transmetimet live. Në fillim të vitit 2027, YouTube synon të sjellë dublim automatik në kohë reale për YouTube Live, duke përdorur AI për përkthimin e përmbajtjes në gjuhë të tjera.
Sipas kompanisë, mbi 40% e kohës së shikimit të transmetimeve live vjen nga audienca ndërkombëtare, ndaj përkthimi automatik mund t’i ndihmojë krijuesit të arrijnë publik më të gjerë.
YouTube po zgjeron gjithashtu shërbimin Shopping dhe programet e affiliate marketing, ndërsa një funksion i ri, “Ask YouTube”, do t’u lejojë përdoruesve të kërkojnë me AI rekomandime produktesh nga videot e krijuesve.
Një nga risitë kryesore është zgjerimi i testimit A/B. Deri tani krijuesit mund të krahasonin tituj dhe thumbnail-e të ndryshme, ndërsa tani YouTube po e shtrin testimin edhe te versione të ndryshme të së njëjtës video për të parë cili variant funksionon më mirë me audiencën.
Platforma po prezanton gjithashtu thumbnail-e dinamike, të cilat mund të ndryshojnë automatikisht sipas segmentit të audiencës, me synimin për të rritur klikimet dhe shtrirjen.
Në podcast, platforma po punon për lista të personalizuara sipas preferencave të dëgjuesit, ndërsa “Custom Feeds” do të krijojë faqe të plota rekomandimesh bazuar në kërkesat e përdoruesve.
YouTube Music do të marrë gjithashtu funksionin “Ask Music”, që synon të krijojë përvoja muzikore të personalizuara përmes AI.
Një tjetër risi është “Shorts Series”, që do t’u lejojë krijuesve të organizojnë video të shkurtra në seri të njëpasnjëshme, duke u mbështetur te rritja e formateve të tipit mikrodramë në platformë.
Drejtuesit e YouTube theksuan se, pavarësisht zgjerimit të AI, teknologjia nuk mund të zëvendësojë zërin, kreativitetin dhe lidhjen e krijuesit me audiencën.
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