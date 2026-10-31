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31 Tet 2026
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Ukraina

Ukraina dhe NATO thellojnë bashkëpunimin për teknologjitë inovative të mbrojtjes, nënshkruhet memorandum me DIANA-n

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Pamje arkiv: flamujt e vendeve anëtare në selinë e NATO-s në Bruksel

Zëvendësministri i Mbrojtjes i Ukrainës, Serhiy Boiev, dhe përfaqësues të Përshpejtuesit të Inovacionit të Mbrojtjes të Aleancës (DIANA) kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për thellimin e bashkëpunimit në zhvillimin, testimin dhe zbatimin e përbashkët të teknologjive inovative, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Ministrisë së Mbrojtjes të Ukrainës.

Sipas ministrisë, kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji mes DIANA-s dhe një vendi partner të NATO-s. Memorandumi krijon bazën për bashkëpunim më të ngushtë mes ekosistemeve të inovacionit të Ukrainës dhe Aleancës.

Ukraina ka fituar përvojë unike në zhvillimin, testimin dhe përmirësimin e shpejtë të teknologjive në kushtet e luftës moderne. Nga ana tjetër, DIANA i hap Ukrainës qasje në ekspertizën dhe infrastrukturën e mbrojtjes të NATO-s, duke i ndihmuar teknologjitë premtuese të kalojnë nga ideja në zbatim praktik.

Me nënshkrimin e memorandumit, projektet e përbashkëta të Ukrainës dhe NATO-s do të marrin financim shtesë.

Memorandumi do të ndihmojë edhe në krijimin e një katalogu të teknologjive inovative të mbrojtjes, që përfshin dronët, mjetet e luftës elektronike, radarët dhe komplekset robotike tokësore, si dhe në thellimin e bashkëpunimit me institucionet e NATO-s, përfshirë qendrën e përbashkët NATO–Ukrainë JATEC, duke vënë në pah përvojën luftarake ukrainase.

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