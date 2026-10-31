Draft-kuadri SHBA–Iran: uraniumi jashtë vendit ose i holluar, Hormuzi rihapet brenda 7 ditësh
Një draft-kuadër paraprak për negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit parashikon transferimin e rezervave iraniane të uraniumit të pasuruar në një vend të tretë të rënë dakord, ose uljen e nivelit të pasurimit të tyre, si dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit për qarkullimin detar ndërkombëtar brenda shtatë ditësh nga një mirëkuptim fillestar, siç njofton agjencia ANI, duke cituar Al Arabiya English, e cila thotë se i ka siguruar ekskluzivisht pikat kryesore të draftit.
Sipas raportimit, Kina mund të veprojë si garante për zbatimin dhe qëndrueshmërinë e çdo marrëveshjeje të arritur. Kuadri propozon gjithashtu mbajtjen e negociatave të drejtpërdrejta mes Uashingtonit dhe Teheranit në Doha, në vend të Stambollit, si dhe një mekanizëm të pavarur verifikimi që do të vlerësonte respektimin e angazhimeve përpara çdo faze zbatimi, në mënyrë që asnjëra palë të mos bëjë lëshime thelbësore pa angazhime përkatëse të verifikueshme në mënyrë të pavarur.
Drafti parashikon edhe një mekanizëm për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, me përfshirjen e ndërmjetësve dhe të palëve garante, për të trajtuar vonesat apo shkeljet dhe për të parandaluar një përshkallëzim të ri ushtarak. Sipas kuadrit, masat e Iranit për programin bërthamor dhe sigurinë detare do të shoqëroheshin me hapa të Shteteve të Bashkuara për lehtësimin e sanksioneve, të bllokadës dhe të kufizimeve të tjera ekonomike ndaj Teheranit.
Raportimi vjen ndërsa një delegacion katarik, i udhëhequr nga një këshilltar i lartë i kryeministrit dhe ministrit të Jashtëm të Katarit, ndodhet në Teheran për konsultime në koordinim me Uashingtonin, siç njofton agjencia iraniane IRNA. Sipas ANI-së, letra e zëvendëspresidentit amerikan JD Vance për zyrtarin e lartë iranian të sigurisë Mohsen Rezaei, e dorëzuar nga të dërguarit katarikë, është pritur mirë në Teheran sepse propozon një rrugë të re diplomatike për të parandaluar goditje të mëtejshme ushtarake amerikane.
Kuadri i raportuar shfaqet në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Uashingtoni nuk ngutet për t’i dhënë fund luftës me Iranin, duke e cilësuar konfliktin si një luftë jo tipike dhe duke këmbëngulur se koha punon për palën amerikane. Deri tani asnjëra palë nuk e ka komentuar zyrtarisht draftin e publikuar nga Al Arabiya English.
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