Gjykatësja federale bllokon me urdhër urgjent fushatën e presionit të Departamentit të Drejtësisë ndaj zyrtarëve zgjedhorë
Një gjykatëse federale në Kaliforni lëshoi të premten në mbrëmje një urdhër urgjent gjithëpërfshirës që ndalon taktikat agresive të administratës Trump për të ushtruar presion mbi zyrtarët zgjedhorë në mbarë vendin, siç njofton CNN.
Sipas urdhrit të gjykatëses së qarkut Trina Thompson, për sa kohë që ai është në fuqi, Departamenti i Drejtësisë dhe Departamenti i Sigurisë Kombëtare nuk mund t’u kërkojnë zyrtarëve zgjedhorë në asnjë shtet që të veçojnë fletët e votimit, të fshijnë votues nga listat zgjedhore ose të ndalin përpunimin e votave. Urdhri ndalon edhe kërcënimet me ndjekje penale ndaj zyrtarëve zgjedhorë nga këto agjenci, si dhe çdo veprim tjetër që i kërcënon ose i detyron ata të ndryshojnë procedurat e përpunimit të votave me pretendimin se votuesit janë të papërshtatshëm.
Thompson, e emëruar nga presidenti Joe Biden, shkroi në vendimin e saj se, megjithëse të pandehurit pretendojnë se veprimet e tyre synojnë të ndalin votimin e paligjshëm nga joshtetasit, ato ka të ngjarë të ndërhyjnë në administrimin e zgjedhjeve dhe t’u heqin të drejtën e votës votuesve të ligjshëm. Ajo theksoi se punonjësit shtetërorë dhe vendorë që shpërndajnë, përpunojnë ose numërojnë fletët e votimit në përputhje me ligjin nuk shkelin ligjin penal federal, edhe nëse një fletë votimi i përket një votuesi që administrata e pretendon të papërshtatshëm.
Gjykatësja i kërkon gjithashtu administratës që ta njoftojë për çdo kërkesë për urdhër kontrolli, thirrje të jurisë së madhe apo kërkesë tjetër për qasje në materialet zgjedhore ose fletët e votimit, të lëshuar në lidhje me listat që administrata ka krijuar për personat që i pretendon të papërshtatshëm për të votuar. Urdhri skadon më 16 nëntor.
Rasti u ngrit në Qarkun Verior të Kalifornisë nga një koalicion sindikatash dhe organizatash për të drejtat civile, përfshirë NAACP-në dhe Lidhjen e Qytetarëve të Bashkuar Latino-Amerikanë (LULAC). Në qendër të përpjekjeve të administratës qëndron një operacion i diskutueshëm i krahasimit të të dhënave, i udhëhequr nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare, i cili ka krahasuar listat shtetërore të votuesve me të dhënat federale. CNN i është drejtuar Departamentit të Drejtësisë për koment.
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