Të rinjtë e USMNT shkëlqejnë, Nashville siguron plej-of dhe ngjarjet kryesore nga Java 27
Java e 27-të e MLS solli rikthime dramatike, ndeshje me shumë gola dhe vendime që ndryshuan tabelat e konferencave. Disa ekipe forcuan renditjen e tyre, ndërsa të tjerë u përballën me probleme në formë dhe realizim.
Siç raporton mlssoccer, disa talente të rinj të përzgjedhur për stërvitjet e ardhshme të përfaqësueses së SHBA-së shkëlqyen këtë fundjavë. Julian Hall shënoi për New York Red Bulls në fitoren 1-0 në Hudson River Derby kundër NYCFC, duke i dhënë klubit vendin përpara rivalit në renditjen e Lindjes. Peyton Miller realizoi dygolëshin që ndihmoi New England Revolution të mposhtë Orlando Cityn 4-2, ndërsa 16-vjeçari Cavan Sullivan ishte pjesë kyçe e përmbysjes së Philadelphia Union nga 0-3 në 4-3 ndaj Sporting KC; skuadra e Filadelfias vazhdon rrugën pa humbje që nga pushimi i Kupës së Botës (9 fitore, 0 humbje, 2 barazime që nga ajo periudhë).
Nashville SC vulosi kualifikimin për plej-of, të parin të këtij sezoni, me fitoren 3-0 ndaj Chicago Fire; Sam Surridge, Cristian Espinoza dhe Hany Mukhtar shënuan për vendasit, dhe skuadra mbetet kryesuese në garën për Supporters’ Shield.
St. Louis CITY SC vijon formën e shkëlqyer dhe rekordin pa humbje: 16 ndeshje në ligë dhe 18 ndeshje në të gjitha garat që nga maji. Magenta dominoi Toronto FC 3-1, me gola që demonstruan kontrollin dhe fluiditetin e ekipit, përfshirë një përfundim të Carlo Holse.
Vancouver Whitecaps shfrytëzoi paraqitjen e ardhjes së Yadaly Diaby, i cili dha asist për Thomas Müller dhe më vonë shënoi për fitoren 3-0 ndaj Real Salt Lake. Në anën tjetër, Morgan Whittaker realizoi dy gola për Colorado Rapids dhe i dha ekipit avantazhin 3-1 ndaj Seattle Sounders, por Seattle u rikthye me Dejan Joveljić dhe një gol dramatik të debutuesit Caden Clark për barazimin 3-3.
Inter Miami triumfoi në Campeones Cup gjatë javës, por në kampionat barazoi 2-2 me San Diego FC dhe po humbet terren në garën për Supporters’ Shield, duke rënë në renditjen e Lindjes. Disa ndeshje të tjera ofruan drama të mëdha: San Jose Earthquakes barazoi 2-2 me LAFC me një gol në shtesë të Reid Roberts, ndërsa Allan Saint-Maximin vendosi fitoren 2-1 për Charlotte FC ndaj D.C. United me golin e tij të parë në MLS.
Në përmbledhje, java e 27-të rikonfirmoi se talentet e rinj po ndikojnë menjëherë, disa klube po konsolidojnë pozitën e tyre në renditje dhe sezoni po sjell lajme vendimtare për plej-ofin dhe garën për Supporters’ Shield, siç thekson edhe raportimi i mlssoccer.
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